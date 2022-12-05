İran'da üç günlük grev çağrısı

İran'da ahlak polisinin lağvedileceğinin açıklanmasının ardından aktivistler ülke genelinde üç gün sürecek grev ve protesto çağrısı yaptı.

İranlı aktivist gruplar, ülkede ahlak polisinin lağvedileceğinin açıklanmasının ardından yeniden protesto ve grev çağrısı yaptı.

İran takvimine göre, Azar ayının 14'üncü ile 16'ncı günleri arasında yapılacak üç günlük grevle ülke ekonomisinde protestoların etkisinin hissedilmesi amaçlanıyor.

İranlılara günlük para akışının engellenmesi ve bankacılık sistemine darbe vurulması amacıyla grev süresince alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan aktivistler, büyük kentlerdeki pazar ve dükkanların kapalı kalmasını istedi.

İran'da kadınların kılık kıyafetlerini denetlemekle yükümlü ahlak polisinin lağvedildiği açıklandı. Fotoğraf: Behrouz Mehri/AFP

Ahlak polisi tartışması

İran'da Başsavcı'nın hafta sonu kadınların İslami kılık kıyafet kurallarına uygun şekilde giyinip giyinmediğini denetlemekle yükümlü emniyet birimi olan ahlak polisinin lağvedileceğini açıklaması ülkede tartışmalara neden oldu.

Söz konusu girişim bazı protestocular tarafından İran kadın hareketinin başarısı olarak değerlendirilirken, bazı protestocular ise 40 yılı aşkın süredir yürürlükte olan başörtüsü zorunluluğunun halen geçerli olduğuna dikkat çekerek bu adımın yetersiz olduğu değerlendirmesi yapıyor.

Birçok siyasi gözlemciye göre de ahlak polisinin lağvedilmesi rejimin ülkede protestoların yatıştırılması için kullandığı bir taktik.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad döneminde oluşturulan ahlak polisi, 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ile yeniden gündeme gelmişti. Amini, kılık kıyafet kurallarına uygun örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, genç kadının 16 Eylül'deki ölümü ülke genelinde protestolara yol açmıştı.İnsan hakları aktivistleri Amini'nin ahlak polisi tarafından dövüldüğü için yaşamını yitirdiğini öne sürerken devlet yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştı.

dpa/BÖ,JD