İran'da çifte vatandaşlar milletvekili olamayacak

İran'da pazar günü kabul edilen bir yasaya göre çifte vatandaşlar ve yurt dışında yaşayanlar milletvekili seçilemeyecek.

İran'da yapılan bir yasa değişikliği ile ikinci bir vatandaşlığı olan siyasetçilerin parlamentoya aday olmalarının önüne geçildi. Aynı şekilde, başka bir ülkede daimi ikametgahı olan İranlılar da parlamentoda görev yapamayacak.

Resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, İran parlamentosu pazar günü ilgili düzenlemelerin yer aldığı yasayı kabul etti.

Devlet medyasının bildirdiğine göre, söz konusu yasa değişikliği "çıkar çatışmalarını önlemek amacıyla" yapıldı. Ancak yasa değişikliğine, İngiltere vatandaşlığı da bulunan İranlı eski üst düzey siyasetçi Alirıza Ekberi'nin kısa süre önce idam edilmesine uluslararası toplumdan gelen tepkinin de neden olabileceği ifade ediliyor. Ekberi casuslukla suçlanmıştı.

Ekberi'nin yargılanma sürecinde İranlı siyasetçiler arasında İngiliz vatandaşlığı da bulunan İranlıların ülkelerine sadakat gösterip göstermeyeceği konusu da tartışmalara yol açmıştı.

Günümüzde milyonlarca İranlı yurt dışında yaşıyor. 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra halkın önemli bir kısmı Avrupa, ABD ya da Kanada'ya göç etti. Ayrıca o zamandan bu yana geçen on yıllar içinde pek çok İranlı iş, eğitim ya da politik takibat nedeniyle yurt dışına yerleşti.

İran'da sadece İran vatandaşlarının parlamento seçimlerinde aday olmalarını koşula bağlayan benzer bir yasa 2020 yılında kabul edilmişti.

dpa/TY,BÖ

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