İran yargısı: Şarmehd idamdan önce öldü

İran yargısı, geçen hafta idam edildiği duyurulan İran ve Almanya vatandaşı Cemşid Şarmehd'in cezası infaz edilmeden önce öldüğünü açıkladı.

Yargı sözcüsü Asker Cihangir, Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Cemşid Şarmehd idam cezasına çarptırılmıştı, infazı yakındı ancak infaz gerçekleştirilemeden öldü" ifadelerini kullandı.

İran yargısı, Şarmehd'in idam cezasının infaz edildiğini 28 Ekim'de resmi portalından duyurmuştu. Bu açıklamadan sonra Almanya başta olmak üzere çok sayıda Batı ülkesi İran'a tepki göstermişti. İran'daki büyükelçisini istişare için Berlin'e geri çağıran Almanya, İran'ın Almanya'daki üç başkonsolosluğunun da kapatılmasını istemişti.

İran, Cemşid Şarmehd'i terörle suçluyor

İran asıllı Alman ve İran vatandaşı Şarmehd, 2020 yılının Ağustos ayında İranlı yetkililer tarafından tutuklandı. Ailesi, muhalif bir aktivist olan Şarmehd'in Dubai'de İran gizli servisi tarafından kaçırıldığını ileri sürüyor.

İran, Şarmehd'i 2008 yılında İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde bir camiye düzenlenen ve 14 kişinin ölümüne ve 300 kişinin yaralanmasına neden olan saldırıya karışmakla suçluyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin siyasi sistemini reddeden, bu nedenle Tahran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir yapılanmanın lideri olduğu öne sürülen Şarmehd'in FBI, CIA ve Mossad gibi gizli servislerle bağlantısı olduğu iddia ediliyor.

Tahran'da doğan Şarmehd, Almanya'da büyümüş ve 2003 yılında ABD'ye göç etmişti. Farsça yayın yapan sürgün radyolarında Tahran hükümetini eleştiren yayınlar yaptı.

AFP/TY,HS

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