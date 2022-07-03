İran: Suriye'ye operasyonu bölgede istikrarı bozar

Türkiye'deki temaslarından beş gün sonra Şam'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi halinde bunun bölgede istikrarı bozacağını söyledi.

Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası askeri operasyonu hakkında açıklamalarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin Suriye'ye harekât düzenlemesi halinde bunun bölgede istikrarsızlığa yol açacağı uyarısında bulundu.

Geçen hafta Ankara'da temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Cumartesi günü Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret etti. Abdullahiyan, Şam'da düzenlediği basın toplantısında "Suriye'nin kuzeyine yönelik herhangi bir Türk askeri operasyonu bölgede istikrarı bozacak bir unsur olacaktır" şeklinde konuştu.

"Komşumuz Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz, ancak Suriye'de her türlü askeri önleme karşıyız" diyen Abdullahiyan, İran'ın "Türkiye ile Suriye arasındaki yanlış anlaşmayı diyalog yoluyla" giderme çabasında olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'daki temasları öncesinde de ziyaretinin amacının "Bölgede Suriye ve Türkiye arasında barış ve güvenliği sağlamak" olduğunu açıkladı.

Abdullahiyan, "Türkiye'ye ziyaretimin ardından Suriyeli yetkililerle istişarelerde bulunmak gerekiyor" dedi.

Abdullahiyan, 27 Haziran Pazartesi günü Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme sonrasındaki ortak basın toplantısında Türkiye'nin güvenlik endişelerini çok iyi anladıklarını söylemişti. "Özel bir operasyon gerekebileceğini de anlıyoruz" diye ekleyen Abdullahiyan, "Türkiye'nin güvenlik endişeleri tamamen ve kalıcı şekilde giderilmeli" ifadesini kullanmıştı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefikleri arasında bulunan İran, Türkiye'nin önemli ticari ortakları arasında yer alıyor.

Suriye'den olası operasyona tepki

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Şam'daki temasları kapsamında Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüştü. Görüşme sonrasında Suriye Devlet Başkanlığı tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Suriye topraklarındaki operasyonunu meşru göstermeye çalışmak için Türkiye'nin ortaya attığı iddiaların gerçeklikle hiçbir bağlantısı yoktur ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın hükümleri ile uluslararası hukuk ilkelerini ihlal etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri harekât düzenleme planlarını daha önce de kınayan Şam yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye topraklarında "güvenli bölge" oluşturma girişimini de ülkenin birliğine yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan Mayıs ayı sonundaki açıklamasında "Bir gece ansızın tepelerine ineriz" sözleri ile Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon düzenlenebileceği sinyali vermişti. Erdoğan, hafta başında kabine toplantısı sonrasındaki açıklamasında da "Suriye sınırımızda oluşturmaya başladığımız güvenlik koridorunun eksiklerini tamamlamayla ilgili hazırlıklarımız biter bitmez orada da yeni harekâtlara başlayacağız" demişti.

AFP, AP/JD, HT