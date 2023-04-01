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İran'da rejime tepki olarak başını açan kadınların sayısı artıyor.Fotoğraf: EPA-EFE
PolitikaOrtadoğu

İran rejiminden başını açan kadınlara tehdit

3 saat önce

İran’da kamusal alanlarda başını açan kadınların sayısı artarken, yargı erki başkanından bu kadınların merhamet gösterilmeden soruşturulacağı ve cezalandırılacağı tehdidi geldi.

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İran’da başörtüsü zorunluluğuna karşı çıkan kadınların sayısı giderek artarken, rejim de baskının dozunu artırıyor. İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, kamuoyuna açık alanlarda başı açık görünen kadınların merhamet gösterilmeden soruşturulacağını açıkladı. İran basınında Ejei’nin, "Başını açmak değerlerimize düşmanlıkla eşdeğerdir. Bu tür aykırı eylemlerde bulunanlar cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi. Cezaya ilişkin detay vermeyen Ejei, kolluk kuvvetlerinin bariz suçları ve dini yasaya karşı çıkan ve kamuya açık alanlarda görülen her türlü aykırılığı yargı mercilerine havale etmekle yükümlü olduğunu vurguladı.

İran İçişleri Bakanlığı da Perşembe günü, başörtüsünü "İran ulusunun medeniyetinin temellerinden ve İslam Cumhuriyeti’nin pratik ilkelerinden biri" olarak tanımlayarak, "bu konuda herhangi bir geri adım ya da hoşgörü olmayacağı" yönünde sert bir açıklama yapmıştı.

Baskıya rağmen başını açanların sayısı artıyor

Geçen eylül ayında ahlak polisi tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Jina Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinden bu yana rejime tepki olarak kamuya açık alanlarda başını açan kadınların sayısı arttı. Amini’nin ölümünün ardından ülke geneline yayılan protestolar ise güvenlik güçleri tarafından şiddetle bastırıldı. Rejimin eylemlere verdiği sert cevaba rağmen, alışveriş merkezleri, restoran, çeşitli dükkan ve sokaklarda başını açan kadınların videoları sosyal medyada yayılmaya devam ediyor.

Reuters/SÖ,HT

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