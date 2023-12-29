İran: Mossad bağlantılı 4 kişi idam edildi

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad'la bağlantı olmakla suçlanan biri kadın dört kişinin idam edildiği duyuruldu. İran yargısına bağlı Mizan ajansının yayınladığı haberde, "Siyonist rejimle bağlantılı sabotaj ekibinin dört üyesi yargılamanın ardından bu sabah idam edildi" ifadesi yer aldı.

Haberde, idam edilen kişiler Mossad ajanlarının yönlendirmesiyle İran'ın savunma sistemlerine karşı "geniş çaplı" eylemler içerisinde olmakla suçlandı.

İran'ın İsrail'i nükleer faaliyetlerini hedef almakla suçladığı iki ülke arasındaki "görünmeyen" savaşta, Tahran'ın bu ay benzer suçlamayla infaz ettiği idam sayısı beş oldu. Batı Azerbaycan eyaletindeki bu son idamlardan önce bir kişi de Aralık ayı ortasında Sistan-Belucistan eyaletinde idam edilmişti.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim'in bildirdiğine göre, Cuma günü idam edilenlerin isimleri Vefa Hanareh, Aram Omari, Rahman Parhazo ve Nesim Namazi. Bu dört kişinin toplam 10 sanığın yargılandığı davadaki başlıca sanıklar olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki bir Mossad görevlisi ile iş birliği iddiası

Resmi IRNA haber ajansı, idam edilen sanıkların Türkiye'deki bir Mossad görevlisiyle iş birliği yaptıklarını itiraf ettikleri yaklaşık sekiz dakika uzunluğunda bir video klip yayınladı. Videoda kendilerine verilen görevlerin adam kaçırmak, tehditte bulunmak, belirlenen cep telefonlarını çalmak, ayrıca ev ve araçları ateşe vermek olduğu belirtiliyor. Yayınlanan video klipte, söz konusu kişilerin Ocak 2022'de "komşu bir ülkeden" İran'a geçişlerinin sağlandığı ve tutuklanana kadar dört ay boyunca İran istihbaratı tarafından gözlendiği öne sürüldü.

İran, İsrail'i son yıllarda nükleer programıyla bağlantılı tesislere saldırılar düzenlemekle ve bu alanda çalışan bilim adamlarını öldürmekle suçluyor. İsrail şimdiye kadar bu iddiaları ne yalanladı ne de doğruladı.

Tahran yönetimi, geçen Ağustos'ta İsrail'i İran'ın savunma sanayisini ve füze üretimini hedef alan "en büyük sabotaj planlarından birinin" arkasında olmakla suçlamıştı.Temmuz ayında da, "sabotaj planı içerisinde olan bir İsrail ajanının" tutuklandığı açıklanmıştı.

İsrail de geçen yıl, ülkedeki kritik noktaların fotoğraflarını çekmeleri için Facebook aracılığıyla İsrailli kadınları aralarına katan bir "casus şebekesinin" çökertildiğini duyurmuştu.

Reuters/GY,JD

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