İran medyası: Saldırı ülke dışından değil

ABD medyası, İsrail'in İran'a "sınırlı bir saldırı" gerçekleştirdiğini iddia etti. Tahran ise bunu yalanlayarak, İsfahan'daki patlamaların, hava savunma sistemlerinin faaliyetinden kaynaklandığını duyurdu.

ABD'de yayın yapan birçok televizyon kanalı İsrail'in gece saatlerinde İran'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü. ABC News, MSNBC, Fox News ve bazı başka kanallarda, ABD hükümeti temsilcilerine dayandırılarak aktarılan haberlerde, İsrail'in bir askeri operasyonda bulunduğu ve bunun geçen hafta sonu, İran'ın İsrail'e karşı füze ve insansız hava araçları (İHA) ile yaptığı saldırıya bir yanıt olarak düzenlendiği iddia edildi.

Haberlerde çok sayıda İsrail füzesinin İran'da bir hedefe fırlatıldığı öne sürülürken, ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), söz konusu haberleri doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunmadı. FOX News kanalı, ABD ordusundan ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı özel haberinde, İsrail'in Washington'u bilgilendirerek "sınırlı bir saldırıda" bulunduğunu ve ABD'nin bu saldırıda herhangi bir şekilde yer almadığını aktardı.

Tahran: İran'a füze saldırısı olmadı

İran medyasında yer alan haberlerde İran'a ülke dışından bir saldırı olmadığı bildirildi. İran haber ajansı Tasnim bu konuda bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberlerde "İsrail medyasındaki söylenti ve iddialara karşın İsfahan'a veya İran'ın başka bir bölgesine ülke dışından saldırı olduğuna dair bilgi bulunmuyor" denildi.

İran ise ABD medyasında yer alan ilgili haberleri yalanladı. Bir hükümet temsilcisi, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, İsfahan kentinde duyulan patlamaların, faaliyete geçen hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını dile getirdi. Öncesinde de İran devlet televizyonu, İsfahan semalarında üç yabancı İHA tespit edildiğini ve bunların hava savunma sistemi ile vurulduğunu duyurmuştu.

Ayrıntılar gelecek...

dpa,Reuters / ET,JD

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