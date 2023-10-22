  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ortadoğu'da savaş
Göç ve iltica
Ukrayna savaşı
İnsan Haklarıİran

İran medyası: Armita Geravand'ın beyin ölümü gerçekleşti

22 Ekim 2023

İran'da ahlak polisinin şiddeti sonucu komaya girdiği iddia edilen 16 yaşındaki Armita Geravand’ın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

https://p.dw.com/p/4Xs6a
Armita Geravand'ın ahlak polisi şiddeti sonrası komaya girdiği iddia ediliyor.
Fotoğraf: Hengaw

İran devlet medyası, ahlak polisinin uyguladığı şiddet sonucu bu ay başında komaya girdiği iddia edilen 16 yaşındaki Kürt kökenli Armita Geravand'ın  beyin ölümünün gerçekleştiğini duyurdu. Devlet medyası, "Sağlık personelinin çabalarına rağmen Geravand'ın sağlığı konusundaki son durum beyin ölümünün gerçekleştiğinin kesinleştiğine işaret ediyor" ifadesine yer verdi. 

Armita Geravand'a metroda İran ahlak polisi tarafından şiddet uygulandığına yönelik iddia, Norveç merkezli Kürt insan hakları örgütü Hengaw tarafından ortaya atılmıştı. Örgüt Ekim başında 16 yaşındaki Kürt kökenli Geravand'ın metroda kadın ahlak polisi mensuplarının şiddetine maruz kaldığını, kaldırıldığı hastanede yoğun güvenlik önlemleri alındığını bildirmişti.  

İran ise Geravand'ın 1 Ekim'de Tahran metrosunda İslami kıyafet kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla ahlak polisi mensuplarının şiddetine maruz kaldığı iddialarını reddediyor. Yetkililer Geravand'ın tansiyonunun düşmesi sonucu bayıldığını, düşerken başını çarptığını, güvenlik güçleriyle herhangi bir olay yaşanmadığını savunuyor. 

Hak savunucuları Geravand'ın Jina Mahsa Amini ile aynı kaderi paylaşacağından endişe ediyordu. Kürt kökenli Amini'nin tesettür kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hastanede ölmesi üzerine ülke genelinde rejim karşıtı gösteriler düzenlenmişti.

Jina Mahsa Amini için protestolar 

22 yaşındaki Jina Mahsa Amini, geçen yıl başkent Tahran'a yaptığı bir gezi sırasında, "başörtüsünü kurallara uygun şekilde takmadığı" gerekçesiyle ahlak polisi tarafından karakola, birkaç saat sonra ise polis gözetiminde hastaneye götürülmüştü. Üç gün sonra, 16 Eylül'de yapılan resmî açıklamada ise Mahsa'nın öldüğü duyurulmuştu.

Jina Mahsa Amini'nin memleketi olan İran'ın batısındaki Kürt kasabası Sakkız'daki cenaze töreni sırasında başlayan protestolar, hızla ülke geneline yayılmış, çoğunluğu genç kadınlardan oluşan protestocular, başörtülerini çıkararak eylem yapmıştı. Kesin rakamlar bilinmemekle birlikte, bağımsız insan hakları örgütlerine göre, İran'da güvenlik güçleri 16 Eylül 2022 ile Ocak 2023 sonu arasındaki protestolarda 17'si çocuk olmak üzere en az 527 göstericiyi öldürmüştü.

Rtr / SSB, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

İran'da başörtüsü zorunluluğunun sertleştirilmesinde bir adım daha

İran'da başörtüsü zorunluluğunun sertleştirilmesinde bir adım daha

İran'da başörtüsü takma zorunluluğunu sertleştiren yasal düzenleme meclis komisyonundan geçti. Düzenleme, başörtüsü takmayanlara 15 yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açıyor.
Politika21 Ağustos 2023

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den başörtüsü tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den başörtüsü tehdidi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede başörtüsü takmayı reddeden kadınlara yönelik tehditlerini sürdürdü. Reisi bazı kadınları "Düşman planı çerçevesinde hareket etmekle" suçladı.
Politika9 Ağustos 2023
İran'ın başkenti Tahran'da, sokakta dolaşan insanlar

İran'da yeterince örtünmeyenlere yeni cezalar geliyor

İran'da yeterince örtünmeyenlere yeni cezalar geliyor

İran'da yeterince örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Amini için düzenlenen protestoların ardından giyim kurallarına uymayanlara yeni cezalar geliyor.
Politika20 Eylül 2023