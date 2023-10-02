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Politikaİran

İran: Kafkaslarda jeopolitik değişikliklere karşıyız

2 Ekim 2023

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul eden Tahran, diğer yandan Kafkasların jeopolitik anlamda yeniden yapılandırılmasına ve sınırların kaydırılmasına karşı olduğunu duyurdu.

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani
Nasır KananiFotoğraf: Iranian Foreign Ministry/Zuma/picture alliance

İran, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde düzenlediği askeri operasyonun ardından, Kafkaslar'ın jeopolitik açıdan yeniden yapılandırılmaması gerektiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani, özellikle Zengezur Koridoru Projesi'ne dikkat çekerek, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerindeki egemenliğinin Tahran tarafından tanındığı, ancak İran'ın "uluslararası sınırların kaydırılmasına ve Kafkasya bölgesinde jeopolitik değişikliklere karşı olduğunu" vurguladı.

Azerbaycan, uzun süredir Türkiye, Ermenistan ve İran'a sınırı olan, kendine bağlı Nahçıvan Özerk Bölgesi'ne ulaşabileceği bir koridor açmayı planlıyor. Böyle bir koridor İran ile Ermenistan arasındaki bağlantının ise kesilmesi anlamına geliyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanani'nin açıklamaları, Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Armen Grigoryan'ın Pazar gününden bu yana devam eden Tahran ziyareti sırasında geldi. Erivan ile Tahran arasında geleneksel olarak güçlü ticari ilişkiler bulunuyor.

İran: İşgal altındaki toprakların Azerbaycan'a dönüşünü destekledik

Kanani diğer yandan ülkesinin, "işgal altındaki" Dağlık Karabağ bölgesinin Azerbaycan'a dönüşünü her zaman desteklediğini" ifade etti.

Bakü-Tahran ilişkilerinde, Azerbaycan'ın, İran'ın bölgedeki rakiplerinden Türkiye ile sıkı bir ittifak içinde olmasından dolayı uzun süredir soğukluk yaşanıyor. Tahran ayrıca, Azerbaycan'ın İsrail'den büyük miktarda silah ithal etmesinden de rahatsızlık duyuyor.

Azerbaycan'ın 19 Eylül'de, Dağlık Karabağ'a yönelik başlattığı askeri operasyon, ayrılıkçı Ermeni güçlerin bir gün sonra teslim olmasıyla sona ermiş ve dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" feshedilmişti. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprakları sayılan, ancak üzerinde yaşayan nüfus ağırlıklı olarak Ermenilerden oluşan Dağlık Karabağ'dan Ermenistan'a, son 12 günde yaklaşık 120 bin Ermeni kaçtı.

 

AFP / ET,EC

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İran: Kafkaslarda jeopolitik değişikliklere karşıyız

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