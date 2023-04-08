İran kadınları kameralarla izleyecek

İran'da devlet, kamusal alanlara ve caddelere konacak kameralarla kadınların başörtüsü takıp takmadığını kontrol edecek. Polis, esnafa da çağrıda bulunarak, "toplumsal normların" uyulmasına dikkat etmelerini istedi.

İran'da devlet, kıyafeti İslami kurallara uygun olmayan kadınlara yönelik tavrını daha da sertleştiriyor. Polisin kamuya ait medya organları ile adalet sisteminin internet sayfası olan Mizan üzerinden duyurduğuna göre bundan böyle kadınların, kamuya açık alanlarla caddelere yerleştirilen kameralar vasıtasıyla başörtüsü takıp takmadıkları izlenecek.

Kıyafet yönetmeliğine uymadığı tespit edilen kadınların telefonlarına, önce alabilecekleri cezalar ile ilgili bilgileri içeren bir uyarı mesajı gönderileceğini duyuran İran polisi, dükkan sahiplerinden de, "toplumsal normlara" uyulmasına dikkat etmelerini talep etti.

İran'da uzun süreli protesto gösterilerinin devlet tarafından şiddetle bastırılmasının ardından, hükümeti protesto etmek için kamusal alanda başörtüsü takmayan kadınların sayısı son dönemde giderek artıyor. Söz konusu kitlesel protestolar, geçen yıl Eylül ayında, başörtüsünü gerektiği gibi takmadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin polis gözetiminde iken hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı.

Bakanlık halkı başörtüsüzlerden hesap sormaya çağırdı

İran İçişleri Bakanlığı, Mart ayında yaptığı bir açıklamada, başörtüsünün "İran ulusunun uygarlık temellerinden biri" olduğunu ifade etmiş ve bundan geri adım atılmayacağını duyurmuştu. Bakanlık ayrıca halka çağrıda bulunarak, başörtüsüz kadınlardan hesap sorulmasını istemişti.

1979 yılında gerçekleşen İran İslam Devrimi'nin ardından uygulanan Şeriat yönetimi uyarınca ülkede kadınlar saçlarını örtmek ve vücut hatlarını belli etmeyen bol kıyafetler giymek zorunda. Bu kurallara uymayan kadınlar para cezasına ve hatta tutuklanmaya maruz kalabiliyor.

Reuters / ET,EC

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