İran, Irak ve Suriye'deki hedefleri vurdu

İran Devrim Muhafızları, Suriye ve Irak'ta çok sayıda hedefe füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Irak, Erbil'deki saldırıları kınadı.

İran resmi haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızlarının Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda "terörist" hedefe füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.

IRNA'nın Devrim Muhafızlarının açıklamasına dayandırdığı haberinde, saldırılarda Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de "bir casus karargâhı" ve "İran karşıtı terörist grupların toplandığı bir yerin" imha edildiği belirtildi.

Haberde, Devrim Muhafızlarının IKBY bölgesinde, İsrail'e ait olduğu iddia edilen "casus karargâhını" vurduğunu da belirtti. İsrail istihbarat servisi Mossad'ın adının geçtiği açıklamada karargâhın "casusluk operasyonları geliştirme ve bölgedeki terörist eylemleri planlama merkezi" olarak hizmet verdiği iddia edildi.

Saldırının, İran'a ve İsrail'e karşı oluşturulan "Direniş Ekseni"ne yönelik son saldırılara yanıt olduğu belirtildi. İran'ın yanı sıra AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, Yemen'deki Husiler ve Hizbullah milisleri Direniş Ekseni'nin unsurları arasında yer alıyor.

Irak Kürdistan Güvenlik Konseyi, saldırıda dört kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişi de yaralandığını bildirdi. Kürdistan Demokratik Partisi, iş insanı Peşrev Dizayi'nin öldürülen siviller arasında olduğunu duyurdu.

Görgü tanıkları, Erbil'de yerel saatle gece yarısından kısa bir süre önce yüksek sesli patlamalar duyulduğunu, birkaç füzenin inşaat halindeki yeni ABD konsolosluğunun yakınına isabet ettiğini aktardı.

Irak saldırıları kınadı

Irak, İran'ın IErbil'deki hedeflere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, İran Devrim Muhafızları tarafından gerçekleştirilen saldırıların "Irak'ın egemenliğine ve halkının güvenliğine yönelik bir saldırı" olduğunu belirtti. Açıklamada, "BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet" de dahil olmak üzere "gerekli tüm yasal adımların" atılacağı vurgulandı.

Bakanlık ayrıca "Irak ve uluslararası kamuoyuna bu çirkin eylemlerden sorumlu olanların iddialarının yalan olduğunu kanıtlamak amacıyla" bir soruşturma komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Suriye'de de hedefler vuruldu

İran Devrim Muhafızlarına ait Sepah News, Suriye'de de bazı hedeflerin balistik füzelerle vurulduğunı belirterek, "Son dönemdeki terör saldırılarıyla, özellikle de IŞİD ile bağlantılı liderlerin ve kilit unsurların toplanma yerlerinin" hedef alındığını duyurdu.

Suriye'ye yönelik saldırının, "terörist gruplar tarafından güneydeki Kerman ve Rask kentlerinde İranlıların öldürüldüğü son saldırılara yanıt olarak gerçekleştirildiği" belirtildi.

3 Ocak'ta İran'ın Kirman kentinde General Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde yaklaşık 90 kişinin öldüğü bir saldırı düzenlenmiş, saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

ABD saldırıları kınadı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) saldırıları "sorumsuzca" olarak niteleyerek kınadı ve istikrarı baltaladığı uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada "İran'ın Irak'ın istikrarını baltalayan sorumsuz füze saldırılarını reddediyoruz" dedi.

dpa, AFP/AI, JD

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