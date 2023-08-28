İran: Irak Kürt grupları silahsızlandırmayı taahhüt etti

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre İran ve Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKYB) sınırlarındaki İran'a muhalif silahlı Kürt grupların silahsızlandırılması konusunda anlaştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanaani, Tahran'da yaptığı açıklamada, "İran ve Irak arasında, Irak'ın kendi topraklarındaki silahlı ayrılıkçıları ve terörist grupları silahsızlandırmayı, üslerini kapatmayı ve başka yerlere yerleştirmeyi taahhüt ettiği bir anlaşma yapıldı" dedi. Bunun için 19 Eylül'e kadar süre tanındığını söyleyen sözcü, militanların nereye yerleştirileceği konusunda bir bilgi vermedi. Irak Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya El-Sudani'nın güvenlik danışmanlarından biri, İran'ın Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ndeki muhalif grupların silahsızlandırılmasını ve mülteci kamplarına yerleştirilmesini istediğini doğruladı. Bu, aynı zamanda İran ve Irak hükümetlerinin Mart ayında imzaladığı sınır güvenliği anlaşmasında da yer alıyor.

İran Devrim Muhafızları'nın geçen yıl Erbil'de düzenlediği saldırıda Komala Partisi ile İran Kürdistan Demokratik Partisi'nin (PDKI) merkez binaları kullanılamaz hale gelmişti - (28.09.2022) Fotoğraf: Fariq Faraj/AA/picture alliance

Tahran, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ni uzun süredir İran'a saldırılarda bulunan İranlı Kürt gruplara ev sahipliği yapmakla suçluyor. İran Devrim Muhafızları geçen yıl Eylül ayında, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi topraklarındaki Kürt militanların kamplarına füze ve insansız hava aracı ile saldırıda bulunmuş ve yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre 13 kişi yaşamını yitirmişti. Irak Dışişleri Bakanlığı da söz konusu saldırıyı kınamıştı. Ancak İran, bölgedeki "teröristleri" hedef almaya devam edeceğini açıklamıştı.

Reuters / HT,ET

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