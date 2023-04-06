  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan (solda) ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Pekin'deki görüşme sonrasında basına el sıkışarak poz veriyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens bin Ferhan (solda) ile İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Pekin'deki görüşme sonrasında basına el sıkışarak poz veriyor Fotoğraf: Iran's Foreign Ministry/WANA/REUTERS
PolitikaOrtadoğu

İran ile Suudi Arabistan'dan "güvenlik ve refah" açıklaması

1 saat önce

İran ile Suudi Arabistan arasındaki yakınlaşma girişimleri devam ediyor. İki ülkenin dışişleri bakanları ortak bir açıklama yaparak "güvenlik, istikrar ve refah" vurgusunda bulundu.

https://p.dw.com/p/4PlTp

Çin'in arabuluculuğu kapsamında geçen ay yakınlaşmaya karar veren İran ve Suudi Arabistan'ın dışişleri bakanları yedi yıllık bir aradan sonra ilk defa bir araya geldi. Görüşme sonrasında yayınlanan ortak açıklamada bakanlar Orta Doğu'ya güvenlik, istikrar ve refahın getirilmesi için ortak bir şekilde çalışacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın Perşembe günü Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşen görüşmelerinin ardından yayınlanan açıklamada, "Taraflar, karşılıklı güven ile iş birliği alanlarının artırılması ve bölgeye güvenlik, istikrar ile refahın getirilmesine yardımcı olunması için Pekin Anlaşmasının uygulanmasının takip edilmesinin ve anlaşmanın hayata geçirilmesinin önemine dikkat çektiler" denildi.

Açıklamada, Çin'in arabuluculuğu sonucunda Mart ayında varılan kararlar kapsamında iki aylık süreç içerisinde karşılıklı olarak büyükelçiliklerin ve konsoloslukların açılması için tarafların gerekli işlemleri yapacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, karşılıklı uçuşların başlatılması, özel sektör ve devlet temsilcilerinin karşılıklı ziyareti ile her iki ülkenin vatandaşlarına vize verilmesi gibi iş birliği konularında iki ülkenin teknik ekiplerinin koordinasyon sağlamaya devam edecekleri aktarıldı.

İran devlet televizyonu, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan'ın Suudi mevkidaşıyla görüşmeler konusunda "iyi ve geleceğe dönük" dediğini aktardı. Çin devlet televizyonu CCTV ise görüşmeler sonrasında yayınlanan hükümet açıklamasında, Pekin yönetiminin "iki devletin dışişleri bakanları arasındaki yedi yıldan uzun bir süredir yapılan ilk resmi görüşme" ile Pekin yönetiminin bu diplomasideki aktif arabuluculuğunu övdüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler, 2016 yılında Şii bir din insanının Riyad'da idam edilmesi ve buna tepki olarak Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne baskın düzenlenmesinin ardından kesilmişti. Riyad, 2019 yılında petrol tesislerine düzenlenen silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırılarından ve petrol tankerlerine yapılan saldırılardan da Tahran'ı sorumlu tutmuştu. İran ise bu suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan ile İran, Yemen'deki savaşta da birbiriyle savaşan düşman taraflara destek veriyorlar.

Mart ayında Çin'in ev sahipliğinde bir araya gelen Suudi Arabistan ve İranlı yetkililer, diplomatik ilişkilerini yeniden başlatma ve en geç iki ay içinde karşılıklı olarak büyükelçiliklerini tekrar açma konusunda anlaşmışlardı.

AFP, rtr / DÇÜ, EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

China | Bseuch | Bundeskanzler Olaf Scholz und Xi Jinping in Peking

Çin'in yeni diplomatik atakları ne anlama geliyor?

Çin'in yeni diplomatik atakları ne anlama geliyor?

ABD'yi "kalkınmalarını bastırmakla" suçlayan Çin, dünya genelinde diplomatik ilişkilerini güçlendirme çabalarına hız verdi. Peki Çin bu girişimlerden umduğunu bulabilecek mi?
Politika18 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınında ateş açıldı

Politika7 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası

Türkiye ve Arap ülkelerinde "altın vatandaşlık" furyası

Politika6 saat önce
Präsidentschaftswahlen in der Türkei

Seçim güvenliği: Sivil inisiyatifler neler yapıyor?

Seçim güvenliği: Sivil inisiyatifler neler yapıyor?

Politika6 saat önce

Deprem molozlarında asbest riski

Deprem molozlarında asbest riski

Doğa ve Çevre16 saat önce04:49 dak.
Türkei Diyarbakir Schülerin Gül Karen Aça

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Diyarbakır'dan bir başarı hikayesi

Eğitim18 saat önce03:49 dak.
Mahmut Ustaosmanoğlu, der gestorbene religiöse Führer der İsmail-Ağa-Gemeinde in Istanbul

Seçimlerde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olur?

Seçimlerde tarikat ve cemaatlerin rolü ne olur?

Politika21 saat önce
Deprem bölgesindeki Hatay'da özellikle çok sayıda hak ihlali ve işkence olayı yaşandığı haber veriliyor.

Deprem bölgesinde işkence iddiaları

Deprem bölgesinde işkence iddiaları

İnsan Hakları5 Nisan 2023
Ana sayfaya dön