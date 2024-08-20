İran ile Almanya arasında "dil enstitüsü" krizi

İran Tahran'daki Alman Dil Enstitüsü'nü kapattı. İran medyası kararın Almanya'daki bazı Şii camilerinin kapatılmasına misilleme olarak alındığını yazdı. Almanya İran'ın Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı.

İran hükümeti başkent Tahran'daki Alman Büyükelçiliği tarafından onaylı son Alman dil kursunu kapattı. Polis Tahran Alman Dil Enstitüsü'nün faaliyet gösterdiği binayı mühürledi. İran medyası, kapatma kararının Almanya'da geçen ay Hamburg merkezli Şii İslam kuruluşlarının yasaklanmasına misilleme olarak alındığını yazdı.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslam Merkezi (IZH) ve ülke genelinde faaliyet gösteren beş alt kuruluşunu İran'ın Avrupa'daki propaganda merkezleri olarak niteleyerek yasaklama kararı almıştı.

Sosyal medyada, kapatılan dil enstitüsünün önünde çok sayıda polisin yer aldığı görüntüler paylaşıldı. Basında yer alan haberlere göre, İran makamları kapatma kararını İran yasalarının ihlal edilmesiyle gerekçelendirdi. Haberlerde ayrıca İranlı yetkililerin Almanya ile bağlantılı diğer merkezlerin olası ihlallerini araştırdığı da belirtildi.

İran adli makamlarından daha önce yapılan bir açıklamada "Alman hükümetiyle bağlantılı bir kuruluşun iki şubesinin kapatıldığı" belirtilmişti. İran yargısının internet sitesi Mizan Online'da, söz konusu kuruluşların "İran yasalarını ihlal ettiği, çok sayıda yasadışı eylemde bulunduğu ve kapsamlı mali suçlar işlediği" ileri sürüldü.

Alman Dil Enstitüsü'nün mühürlenen kapısı. Fotoğraf: Vahid Salemi/AP/picture alliance

Almanya İran Büyükelçisini çağırdı

Kapatma kararına tepki olarak Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İran hükümetinden Tahran'daki Alman Dil Enstitüsü'nde eğitimin yeniden başlamasına derhal izin vermesi istendi.

Açıklamada, "İran güvenlik makamlarının Tahran Alman Dil Enstitüsü'ne yönelik eylemlerini kınıyoruz. Bunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Dil alışverişi karşılıklı anlayışın temelidir" denildi.

1995 yılından beri İran'da faal

Alman Büyükelçiliği'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre kapatılan dil enstitüsü, İranlıların Alman diline aşina olması amacıyla 1995 yılında başkent Tahran'da kuruldu. Tahran'daki Uluslararası Goethe Enstitüsü ise aynı yıl İranlı yetkililer tarafından kapatılmıştı. Kapatılan dil kursunun Geothe Enstitüsü bünyesinde olmadığı ve finansmanını kendi imkanlarıyla sağladığı belirtildi. Okulda 85 kişi görev yapıyordu.

AFP,epd/TY,BK

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