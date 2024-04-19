İran: İsfahan yakınlarında patlamalar meydana geldi

İranlı bir yetkili, İsfahan'daki patlamaların bir sızma hareketinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. ABD medyası ise İsrail'in İran'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran'da kamuya ait medya kuruluşları, Perşembeyi Cuma gününe bağlayan gece ülkenin merkezine yönelik bir hava saldırısının, üç insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi suretiyle önlendiğini duyurdu.

Devletin üst düzey bir temsilcisi Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkeye "dışarıdan bir saldırı" olmadığını ifade ederek, İHA'ların ülke içindeki kişiler tarafından yönlendirilmiş olabileceğini ve dikkatlerin "bir saldırıdan çok bir sızma hareketine odaklandığını" dile getirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen temsilci ayrıca, Tahran'ın söz konusu olayla ilgili doğrudan bir misillemede bulunmayı planlamadığını vurguladı.

İran ordusunda görev yapan üst düzey bir komutan da gece saatlerinde herhangi bir zarara neden olmayan bir saldırıya maruz kalındığını, nükleer tesislerde de bir hasar olmadığını bildirdi.

İran haber ajansı Tasnim'in konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırdığı haberlerde, "İsrail medyasındaki söylenti ve iddialara karşın İsfahan'a veya İran'ın başka bir bölgesine ülke dışından saldırı olduğuna dair bilgi bulunmuyor" denildi.

İran devlet televizyonu, İsfahan'daki askeri hava üssü yakınlarında "üç patlama" duyulduğunu aktardı. İran Uzay Ajansı sözcüsü de çok sayıda insansız hava aracının (İHA) "başarıyla vurulduğunu" belirtti. Sözcü, füze saldırısı olduğunu dair şimdilik bir bilgi bulunmadığı aktardı.

Ancak ne İran ne de İsrail, şu ana dek konuya dair resmi bir açıklamada bulunmadı.

ABD medyası: İsrail İran'a saldırı düzenledi

ABD'de yayın yapan birçok televizyon kanalı ise İsrail'in gece saatlerinde İran'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABC News, MSNBC, Fox News ve bazı başka kanallarda, ABD hükümeti temsilcilerine dayandırılarak aktarılan haberlerde, İsrail'in bir askeri operasyonda bulunduğunu ve bunun geçen hafta sonu, İran'ın İsrail'e karşı füze ve insansız hava araçları (İHA) ile yaptığı saldırıya bir yanıt olarak düzenlendiğini aktardı.

Haberlerde çok sayıda İsrail füzesinin İran'da bir hedefe fırlatıldığı öne sürülürken, ABD Savunma Bakanlığı (PENTAGON), söz konusu haberleri doğrulayan herhangi bir açıklamada bulunmadı. FOX News kanalı, ABD ordusundan ismini vermeyen bir kaynağa dayandırdığı özel haberinde, İsrail'in Washington'u bilgilendirerek "sınırlı bir saldırıda" bulunduğunu ve ABD'nin bu saldırıda herhangi bir şekilde yer almadığını aktardı.

dpa,Reuters, AFP/ET,JD

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?