İran: Helikopter enkazını Akıncı İHA tespit etmedi

İran askeri yetkilileri, Reisi'nin düşen helikopterinin yerini Türkiye'den gelen İHA'nın değil, yerli üretim hava araçlarının tespit ettiğini söyledi.

İran askeri yetkilileri Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin İran'ın kuzeybatısında dağlık bölgeye düşen helikopterinin yerini tespit etmek için İran üretimi insansız hava araçlarını kullandığını duyurdu.

İranlı yetkililer, Türkiye tarafından gönderilen insansız hava aracının "gece görüş ekipmanına sahip olmasına rağmen" kaza alanının yerini tespit edemediğini söyledi. Resmi IRNA haber ajansı tarafından yapılan açıklamada, "Bu insansız hava aracı helikopterin düştüğü yeri doğru bir şekilde bildiremedi ve sonunda Türkiye'ye geri döndü" denildi.

Açıklamada, helikopterin düştüğü noktanın kara kurtarma güçleri ve İran silahlı kuvvetlerine ait insansız hava araçları tarafından tespit edildiği belirtildi.

Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ile birlikte dokuz kişiyi taşıyan helikopter Pazar günü Azerbaycan sınırındaki bir törenden Tebriz kentine dönerken sisle kaplı dağ yamacına düşmüş, kazadan kurtulan olmamıştı.

Pazartesi günü erken saatlerde helikopterin düştüğü yer tespit edilmeden önce, Avrupa Birliği, Rusya ve Türkiye'nin de destek verdiği büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Anadolu Ajansı, arama operasyonuna katılan Türkiye yapımı Akıncı İHA'nın bölgede en az 7 saattlik bir uçuş gerçekleştirdiğini ve helikopter enkazı ile görsel teması gece 02.30 sularında sağladığını ve enkazın koordinatlarını İran ile paylaşıldığını bildirmişti.

AFP,DW/HS,MUK

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