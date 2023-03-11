İran Hava Kuvvetleri filosunu Su-35'lerle güçlendiriyor

Tahran ve Moskova arasında Su-35 savaş uçaklarının alımı için yapılan anlaşmanın nihayete erdirildiği belirtildi.

İran, Sukhoi Su-35 savaş uçaklarının alımı için Rusya'yla varılan anlaşmanın nihayete erdirildiğini açıkladı. İran resmi haber ajansı Irna, anlaşmanın Cuma günü, İran'ın konvansiyonel silah alımına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının kaldırılmasının ardından imzalandığını duyurdu.

Yaptırımlar nedeniyle yedek parça tedariğinde de zorlanan İran Hava Kuvvetleri, oldukça eski bir savaş uçağı filosuna sahip. Filo, ağırlıklı olarak Sovyet yapımı MiG ve Sukhoi savaş uçaklarının yanı sıra, Çin üretimi savaş uçakları ve 1979'daki İslam Devrimi öncesinden kalan bazı eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) üretimi savaş uçaklarından oluşuyor.

Tahran, BM'ye gönderdiği bir yazıda da belirttiği gibi, İran-Irak savaşının sona erdiği 1988 yılından bu yana yeni savaş uçakları almaya çalışıyordu. Irna'nın haberine göre satış için hazır olan Rusya'nın ürettiği Su-35 uçakları, İran Hava Kuvvetleri için "teknik olarak kabul edilebilir" nitelikte.

ABD uyarıda bulunmuştu

İran, geçtiğimiz yıl Rusya ile ilişkilerini askeri alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük ölçüde genişletti. Kiev Tahran'ı, Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında başlayan saldırı savaşından bu yana Ukrayna'daki sivil hedeflere saldırmak için kullanılan silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Rusya'ya tedarik etmekle suçluyor. Tahran ise bu suçlamayı reddediyor.

ABD de, İran ve Rusya arasındaki askeri iş birliğinin genişlemesinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın İran'a savaş uçağı satmak istediği uyarısında bulunmuş; İranlı pilotların Rusya'da eğitimlerinin tamamlandığını ve teslimatın muhtemelen 2023 yılında gerçekleşeceğini dile getirmişti.

AFP / SÖ,ET