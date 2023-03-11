  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Kahramanmaraş depremi
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Rusya'da üretien Su-35 tipi iki savaş uçağı havada - (28.11.2021)
Su-35 savaş uçaklarıFotoğraf: Russian Defense Ministry Press Service/ AP/picture alliance
PolitikaRusya

İran Hava Kuvvetleri filosunu Su-35'lerle güçlendiriyor

3 saat önce

Tahran ve Moskova arasında Su-35 savaş uçaklarının alımı için yapılan anlaşmanın nihayete erdirildiği belirtildi.

https://p.dw.com/p/4OY9a

İran, Sukhoi Su-35 savaş uçaklarının alımı için Rusya'yla varılan anlaşmanın nihayete erdirildiğini açıkladı. İran resmi haber ajansı Irna, anlaşmanın Cuma günü, İran'ın konvansiyonel silah alımına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının kaldırılmasının ardından imzalandığını duyurdu.

Yaptırımlar nedeniyle yedek parça tedariğinde de zorlanan İran Hava Kuvvetleri, oldukça eski bir savaş uçağı filosuna sahip. Filo, ağırlıklı olarak Sovyet yapımı MiG ve Sukhoi savaş uçaklarının yanı sıra, Çin üretimi savaş uçakları ve 1979'daki İslam Devrimi öncesinden kalan bazı eski ABD (Amerika Birleşik Devletleri) üretimi savaş uçaklarından oluşuyor.

Tahran, BM'ye gönderdiği bir yazıda da belirttiği gibi, İran-Irak savaşının sona erdiği 1988 yılından bu yana yeni savaş uçakları  almaya çalışıyordu. Irna'nın haberine göre satış için hazır olan Rusya'nın ürettiği Su-35 uçakları, İran Hava Kuvvetleri için "teknik olarak kabul edilebilir" nitelikte.

ABD uyarıda bulunmuştu

İran, geçtiğimiz yıl Rusya ile ilişkilerini askeri alanlar da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda büyük ölçüde genişletti. Kiev Tahran'ı, Rusya'nın geçen yıl Şubat ayında başlayan saldırı savaşından bu yana Ukrayna'daki sivil hedeflere saldırmak için kullanılan silahlı insansız hava araçlarını (SİHA) Rusya'ya tedarik etmekle suçluyor. Tahran ise bu suçlamayı reddediyor.

ABD de, İran ve Rusya arasındaki askeri iş birliğinin genişlemesinden duyduğu endişeyi defalarca dile getirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Rusya'nın İran'a savaş uçağı satmak istediği uyarısında bulunmuş; İranlı pilotların Rusya'da eğitimlerinin tamamlandığını ve teslimatın muhtemelen 2023 yılında gerçekleşeceğini dile getirmişti.

 

AFP / SÖ,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Iran Mädchenschulen Vergiftungen

İran gizemli zehirlenme vakalarında "dış güçleri" suçladı

İran gizemli zehirlenme vakalarında "dış güçleri" suçladı

İran'da Kasım ayından bu yana beş bini aşkın öğrenciyi etkileyen zehirlenmelerle ilgili ilk tutuklamalar gerçekleşirken İranlı yetkililer zehirlenmelerle ilgili "yurt dışı bağlantılı muhalifleri" suçladı.
Politika7 Mart 2023
Kum'da zehirlenme şikayetiyle hastaneye getirilen kız öğrenciler ve velileri

İran’da kız öğrencilerin zehirlenme vakalarına tepki: Soruşturulmalı

İran’da kız öğrencilerin zehirlenme vakalarına tepki: Soruşturulmalı

İran’ın çeşitli kentlerinde kız öğrencilerin okullarda zehirlenmesine yönelik tepkiler artıyor. Olaylar ülkede yeniden protestolara neden olurken uluslararası kamuoyu, vakaların soruşturulmasını talep ediyor.
Politika4 Mart 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkiye'deki parlamento seçimlerine Almanya'dan katılan seçmenler için, T.C. Köln Başkonsolosluğu'nda hazırlanan oy pusulaları - (2018)

YSK: Seçime 36 parti katılacak

Politika4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Georg Büchner Ödüllü yazar Emine Sevgi Özdamar

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Özdamar: Milliyetçilik faşizme götürüyor

Edebiyat10 saat önce
Almanya'nın Chemnitz kentinde yüksek öğrenim gören bir Çinli öğrenci - (08.06.2004)

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Çin Almanya'daki öğrencilerini itaate nasıl zorluyor?

Eğitim10 saat önce
Bingöl

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Deprem riski yüksek olan Bingöl'de yapılar denetimsiz

Felaket23 saat önce
Caselist 2022 des Deutschen PEN

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Avrupa'dan Demirtaş için "ara formül" önerisi

Politika10 Mart 2023
Seçim sandığı önünde oy pusulaları

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Politika10 Mart 2023
Saruhan Oluç

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

HDP Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek verecek mi?

Politika10 Mart 2023
Ana sayfaya dön