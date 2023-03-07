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Fotoğraf: irna.ir
PolitikaTürkiye

İran gizemli zehirlenme vakalarında "dış güçleri" suçladı

3 saat önce

İran'da Kasım ayından bu yana beş bini aşkın öğrenciyi etkileyen zehirlenmelerle ilgili ilk tutuklamalar gerçekleşirken İranlı yetkililer zehirlenmelerle ilgili "yurt dışı bağlantılı muhalifleri" suçladı.

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İran'daki okullarda Kasım ayı sonunda başlayan ve ağırlıklı olarak kız öğrencileri etkileyen gizemli zehirlenme vakalarının  sayısı beş bini geçerken zehirlenmelerle ilgili ilk tutuklamaların gerçekleştiği bildirildi.

İran İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "şüpheli madde" ürettiğinden şüphelenilen bazı kişilerin altı eyalette yapılan operasyonlarla tutuklandığı bildirildi. Söz konusu eyaletlerin Huzistan, Batı Azerbaycan, Fars, Kermanşah, Horasan ve Elburz olduğu belirtilirken tutuklananların sayısıyla ilgili net bilgi verilmedi.

İçişleri açıklamasında yakalanan kişilerden birinin bir öğrenci velisi olduğu, söz konusu kişinin çocuğunu okula maddeyi sokmak üzere kullandığından şüphelenildiği kaydedildi. Açıklamada bu kişinin daha sonra hastalanan öğrencilerin videolarını çekerek "korku yaratmak ve okulları kapattırmak" amacıyla "yurt dışı kaynaklı düşman medyaya" servis ettiği iddia edildi. Bakanlık, tutuklanan kişilerden üç kişinin son dönemdeki rejim karşıtı gösterilere katıldıkları ve yurt dışı merkezli muhalif medya ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle "suç kayıtlarının" bulunduğunu bildirdi.

İranlı kız öğrencilerin zehirlenmesi ülke dışında da protesto edildi.
İranlı kız öğrencilerin zehirlenmesi ülke dışında da protesto edildi.Fotoğraf: Allison Bailey/NurPhoto/picture alliance

Kasım ayı sonunda başlayan vakalarda öğrencilerde nefes darlığı, mide bulantısı, halsizlik, baş dönmesi gibi belirtiler görülmüş, öğrenciler okulda kötü bir koku bulunduğunu bildirmişti.

Meclis araştırma komisyonu üyelerinden Muhammed Hasan Asafari dün yaptığı açıklamada, vakaların 25 vilayetteki yaklaşık 230 okulda görüldüğünü, toplamda beş bini aşkın kız ve erkek öğrencinin etkilendiğini bildirmişti. Asafari, zehirlenmelerin nedeni ve zehir türüyle ilgili çeşitli testler yapıldığını, ancak henüz somut sonuç alınamadığını belirtmişti.

AFP,rtr/BK,BÖ

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