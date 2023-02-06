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2023 Grammy Ödül Töreni'nde, Şervin Hacıpur'un ödülü, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden tarafından açıklandı - (05.02.2023 / Los Angeles)
Shervin Hajipour'un ödülü, First Lady Jill Biden tarafından açıklandı. Fotoğraf: Chris Pizzello/Invision/AP/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

İran gösterilerinin sembol şarkısına Grammy ödülü

2 saat önce

İran’daki rejim karşıtı gösterilen sembol şarkısı haline gelen Bareye adlı parça, "sosyal değişim özel başarı" Grammy ödülünün sahibi oldu.

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İran'da Jina Mahsa Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestoların sembolü haline gelen Baraye adlı şarkının bestecisi Şervin Hacıpur, Grammy ödülüne layık görüldü. Hacıpur'a verilen "sosyal değişim özel başarı" ödülü ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden tarafından açıklandı.

Konuşmasında, "Bir şarkının dünyayı birleştirebileceğini, ona ilham kaynağı olabileceğini ve sonunda dünyayı değiştirebileceğini" söyleyen Biden, Baraye'nin Jina Mahsa Amini protestolarının marşı haline gelen şarkıyı, "kadın hakları için güçlü ve şiirsel bir çağrı" olarak nitelendirdi. Hajipour'un şarkı nedeniyle gözaltına alındığını hatırlatan Biden, "Bu şarkı güçlü temasıyla dünyanın dört bir yanında yankılanmaya devam ediyor: Kadın, yaşam, özgürlük" diye konuştu.

İran'dan çıkış yasağı

25 yaşındaki sanatçı, Farsçada  "İçin" ya da "Nedeniyle" anlamına gelen şarkıyı Instagram sayfasında paylaştıktan sonra şarkı, sosyal medyada kısa sürede viral hale gelmiş ve protestoların sembolüne dönüşmüştü. Rejime karşı propaganda yapmak ve şiddeti teşvik suçlamasıyla karşı karşıya kalan Hacıpur gözaltına alınmış ve günler sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. İran'dan çıkışı yasaklanan Hacıpur'un altı yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Hajipour'un Grammy ödülü kazanmasına ilişkin İran hükümetinden henüz bir yorum gelmedi. Şarkıcı, İran'da İnsan Hakları Aktivistleri verilerine göre gösteriler sırasında tutuklanan 19 bin 600 kişiden sadece biri. En az 527 kişinin ise hükümetin eylemlere şiddetle müdahalesi sonucu hayatını kaybettiği belirtiliyor. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yaklaşan devrim yıl dönümü nedeniyle Pazar günü, aralarında eylemlere katılanların da bulunduğu on binlerce tutuklu ve hükümlü için af ve ceza indirimi açıklamıştı.

 

AP / SÖ,ET

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