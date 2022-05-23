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İran Devrim Muhafızları mensubu Albay Hodayi uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
İran Devrim Muhafızları mensubu Albay Hodayi uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdiFotoğraf: West Asia News Agency via REUTERS
Suçİran

İran Devrim Muhafızları mensubu albaya suikast

54 dakika önce

İran Devrim Muhafızları, Albay Seyyad Hodayi'nin bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ran-devrim-muhaf%C4%B1zlar%C4%B1-komutan%C4%B1-suikast-sonucu-%C3%B6ld%C3%BC/a-61897165

İran Devrim Muhafızları mensubu Albay Seyyad Hodayi Pazar günü başkent Tahran'da evinin yakınlarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Albay Hodayi'nin motosikletli iki saldırganın açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, ABD ve aralarında İsrail'in de bulunduğu müttefikleri işaret edilerek bu "terörist" eylemden "küresel kibir ile bağlantılı unsurlar" sorumlu tutuldu.

İran resmi haber ajansı Irna da, Hodayi'nin Pazar günü öğleden sonra aracıyla evine dönerken sokak ortasında uğradığı saldırıda başına beş kurşunun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran Devrim Muhafızları mensubu Albay Seyyad Hodayi
İran Devrim Muhafızları mensubu Albay Seyyad HodayiFotoğraf: fardanews

"Türbe Koruyucusu" olarak görev yapıyordu

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında Hodayi'nin "Türbe Koruyucusu" unvanıyla görev yaptığı ifade edildi. Irak veya Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele eden, Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü bünyesinde görev yapanlar İran'da "Türbe Koruyucusu" olarak adlandırılıyor. İran devlet televizyonu da, Hodayi'nin Suriye'de "tanınan" bir isim olduğunu aktardı. İran, Suriye'deki iç savaşta iktidardaki Beşar Esad'ın önemli bir müttefiki.

Hodayi'yi hedef alan saldırıdan birkaç saat önce Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail işaret edilerek "Siyonist rejimin istihbaratı ile bağlantılı bir grup suçlunun" yakalandığını duyurdu. Açıklamada söz konusu kişilerin "Soygun, adam kaçırma ve vandalizm" gibi suçlara karıştığı ifade edildi.

Hodayi'ye yönelik saldırının motosikletli saldırganlar tarafından öldürülen nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastıyla benzerlik göstermesi dikkati çekti. İran'ın nükleer programının mimarlarından olduğu belirtilen nükleer fizikçi Fahrizade Kasım 2020'de uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmişti. Tahran, bu suikasttan de İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani de Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat havalimanına düzenlediği hava saldırısında öldürülmüştü.

AFP, AP, rtr/JD, TY

 

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