İran Devrim Muhafızları Kanada'nın kara listesinde

Kanada, elinde yeterince kanıt olduğunu işaret ederek İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak sınıflandırma kararı aldı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic Le Blanc, Adalet ve Dışişleri bakanları ile dün başkent Ottowa'da düzenlenen basın toplantısında Kanada yasalarına dayanarak İran İslam Devrim Muhafızları'nı terörist oluşum olarak kabul etme kararı aldıklarını açıkladı. Bakan Le Blanc, İran rejimini "terörizme destek vermek, İran içinde ve dışında insan haklarını hiçe saymak ve uluslararası kurallara dayalı düzeni istikrarsızlaştırmaya istekli olmakla" suçladı.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly de Kanada'nın 2012 yılında İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğine dikkat çekti ve Kanadalıları İran'a seyahat etmemeye çağırdı. Bakan, "Şu anda İran'da bulunanlar için. Eve dönme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly Fotoğraf: Silvia Izquierdo/AP/picture alliance

Alınan karar, Devrim Muhafızları üyelerinin Kanada'ya girişi ve Kanadalıların bireysel üyeler veya grupla herhangi bir ilişki kurmasını yasaklıyor. Ayrıca Muhafızlar'ın ya da üyelerinin Kanada'da sahip oldukları mal varlıklarına el konulması da öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Kanada'nın aldığı kararın kendilerine herhangi bir etkisi olmayacağını söyledi.

Neden terörist oluşum olarak kabul edildi?

Ocak 2020'de Tahran'dan havalandıktan kısa bir süre sonra İran tarafından bir yolcu uçağının düşürülmesi sonucu 85'i Kanada vatandaşı 176 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Uçakta hayatını kaybedenlerin yakınları, uzun süredir Kanada hükümetine Devrim Muhafızları'nı terörist bir oluşum olarak tanımlaması için baskı yapıyordu.

Kanada parlamentosu da geçen ay oy birliğiyle bu yönde karar aldı. Başbakan Justin Trudeau yönetimi şimdiye kadar terör listesinin çok geniş olabileceğini ve Kanada'da rejime karşı olan İranlıları istemeden etkileyebileceğini işaret ederek isteksiz davranıyordu.

Kanada'nın terör örgütleri listesinde El Kaide, Hizbullah, Taliban, İslam Devleti grubu ve Kuzey Amerikalı neo-faşist bir militan grup olan Proud Boys gibi yaklaşık 80 kuruluş yer alıyor. Kanada daha önce de Muhafızların bir kolu olan Kudüs Gücü'nü terör listesine almış ve 2022 yılında aralarında Muhafızların üyelerinin de bulunduğu 10 binden fazla İranlı yetkilinin ülkeye girişine kalıcı olarak izin vermemişti.

ABD de Nisan 2019'da Muhafızları yabancı terör örgütü olarak sınıflandırmıştı.

İran Devrim Muhafızları, 1979'daki İslam Devrimi'nin ardından sistemi korumak için kuruldu.

AFP,Reuters,dpa/HS,BÖ