Reisi için Tahran'da cenaze namazı kılındı

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Namazı İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze namazı kılındı. Namazı İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı. Namaz sonrasında Azadi Meydanı'nda düzenlenen cenaze merasimine katılmak isteyen yüz binlerce kişi Tahran Üniversitesi etrafındaki bölgede toplandı.

İran devlet medyasına göre Reisi için düzenlenen törene bir milyon kişi katıldı. Hamaney törene katılmak için İran'a gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'ye yaptığı açıklamada, "Önde gelen bir şahsiyeti kaybettik. Çok iyi bir kardeşti. Etkin, yetkin, içten ve ciddi bir yöneticiydi" ifadelerini kullandı.

Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze merasimine yüz binlerce İranlı katıldı Fotoğraf: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS

İran'da Reisi'nin, 2016 yılında beşinci kez bu göreve seçilen ve sekiz yıllık görev dönemi bu yılın sonunda sona eren Hamaney'den ruhani liderlik görevini devralabileceği tahmin ediliyordu. Reisi'nin cenaze törenine Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Lübnan Hizbullahı'nın Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım da katıldı.

Haniye törene katılan kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada "Bir kez daha söylüyorum. İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğinden eminiz" dedi. Kalabalıktan bu sırada "İsrail'e ölüm" sloganları atıldı.

İran'da cumhurbaşkanlığı görevini seçimlere kadar üstlenen Muhammed Muhbir, taziye ziyaretine gelen 60'tan fazla ülke temsilcisini kabul etti. Öğleden sonra düzenlenen resmî törene Tunus Cumhurbaşkanı Kay Said, Katar Emiri Temim bin Hamed es Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri de katıldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden katılım olmazken, Belarus ve Sırbistan cenaze merasimine temsilci gönderen ülkeler arasında yer aldı. Törene Türkiye adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi için cenaze namazını İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı Fotoğraf: Tasnim Agency

Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan ve Tebriz'e gitmekte olan helikopter, Pazar günü kötü hava şartları nedeniyle Azerbaycan sınırı yakınındaki dağlık bir bölgeye düşmüştü. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan ile Reisi'nin güvenlik ekibinin şefi ve bir imamın da aralarında olduğu sekiz kişiden kurtulan olmamıştı.

İran'da kaza sonrasında beş günlük ulusal yas ilan edildi. Ölenler için ilk cenaze töreni dün Doğu Azerbaycan'ın başkenti Tebriz'de düzenlendi. Reisi'nin naaşı Perşembe günü doğduğu Meşhed kentinde toprağa verilecek.

İran'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Haziran tarihinde düzenlenecek.

DW,AFP / EC,ET

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