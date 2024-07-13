Pezeşkiyan Avrupa ile iyi ilişki istiyor

İran'da cumhurbaşkanı seçilen ılımlı lider Pezeşkiyan, "kendilerine atfettikleri ahlaki üstünlüğü bir kenara bıraktığı" takdirde Avrupa ile iyi ilişkilere sahip olmak istediği mesajı verdi.

İran'da geçen hafta yapılan seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan, Avrupa ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek istediğini söyledi.

Cuma günü İngilizce yayımlanan Tehran Times gazetesinde yer alan makalesinde, Pezeşkiyan, "İran'ı izolasyondan çıkarmak için" Avrupa ülkeleri ile olumlu ilişkiler inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Kaleme aldığı makalede, Pezeşkiyan, Avrupa ülkelerinin, ABD'nin tek taraflı kararının getirdiği olumsuz etkileri en aza indirgemek için çaba sarf ettiğini ifade etti. Pezeşkiyan, "Avrupa ülkeleri, verilen tüm bu sözleri tutmadı. Tüm bu aksiliklere rağmen, ilişkilerimizi doğru yola yeniden oturtmak için, Avrupa ülkeleriyle karşılıklı saygı ve eşitlik ilkelerini baz alan yapıcı bir diyaloğa girmeyi dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

69 yaşındaki siyasetçi, 2015 yılında İran ile Batılı ülkeler arasında imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesini istiyor. Donald Trump yönetimindeki ABD, 2018 yılında anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Bunun sonucunda da İran, İran'ın nükleer faaliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak azaltmıştı.

Bu konuya atfen yazdığı ifadelerde Pezeşkiyan, "ABD, gerçekle yüzleşmeli ve nihayet İran'ın baskılara boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini anlamalıdır" sözlerini sarf etti.

"Üstünlük hissini bir kenara bırakmalılar"

Öte yandan Pezeşkiyan, iki tarafın iş birliği yürütebileceği çok sayıda alan olduğunun altını çizdi. Siyasetçi, bu fırsatların, Avrupalılar "ikili ilişkileri uzun süre boyunca zehirleyen yapay krizlerin eşlik ettiği, Avrupalıların içselleştirilmiş olduğu ahlaki üstünlüğü bir kenara bıraktıkları" takdirde değerlendirilebileceğini söyledi.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Nabila Massrali, daha önce zaferinden ötürü Pezeşkiyan'ı kutlamış ve AB'nin ilkeleriyle uyum gösterdiği sürece, yeni İran hükümetiyle iş birliği yapmaya hazır olduklarını söylemişti.

Aşırı muhafazakâr cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin bu yaz helikopter kazasında ölümü, ülkede aslında 2025 yılında yapılması gereken seçimin erkene alınmasını zorunlu kılmıştı. Pezeşkiyan, oyların yüzde 54'ünü alarak sandıktan birinci çıkmıştı. Seçimi aşırı muhafazakâr rakibi Said Celili karşısında kazanan Pezeşkiyan, ılımlı tutumuyla tanınıyor. Pezeşkiyan, yaklaşık 20 yıl önce ülkede sağlık bakanlığı görevini yürütmüştü. Yeni cumhurbaşkanı, görevine 30 Temmuz'daki yemin töreninin ardından başlayacak.

AFP / BÜ,EC