İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan

İnternetten telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat veya montajı yetkili servis tarafından yapılan herhangi bir ürün alan tüketiciler 1 Ekim’den itibaren 14 günlük koşulsuz cayma hakkını kullanamayacak.

Türkiye’de pandemi ile hız kazanan e-ticaret sektörü rekor seviyelerde seyrediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve VISA'nın kartlı harcamalar analizine göre, 2022 ilk çeyreği ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında e-ticaret yüzde 90, banka kartı harcamaları da yüzde 118 büyüdü.

Sektör kârına kâr katarken Ticaret Bakanlığı, e-ticaret şirketlerinin lehine tüketicinin ise aleyhine bir karara imza attı. 23 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile tüketicinin cayma hakkı sınırlandırıldı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek karara göre Tüketici Yasası’nda tüketiciye tanınmış olan “herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkı" internet üzerinden alınan bazı ürünlerde kalkıyor.

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