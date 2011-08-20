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İnternet alışverişinde cayma hakkına tırpan

7 saat önce

İnternetten telefon, bilgisayar, tablet, akıllı saat veya montajı yetkili servis tarafından yapılan herhangi bir ürün alan tüketiciler 1 Ekim’den itibaren 14 günlük koşulsuz cayma hakkını kullanamayacak.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87nternet-al%C4%B1%C5%9Fveri%C5%9Finde-cayma-hakk%C4%B1na-t%C4%B1rpan/video-62986468

Türkiye’de pandemi ile hız kazanan e-ticaret sektörü rekor seviyelerde seyrediyor.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  ve VISA'nın kartlı harcamalar analizine göre, 2022 ilk çeyreği ile bir önceki yılın aynı dönemi kıyaslandığında e-ticaret yüzde 90, banka kartı harcamaları da yüzde 118 büyüdü. 

Sektör kârına kâr katarken Ticaret Bakanlığı, e-ticaret şirketlerinin lehine tüketicinin ise aleyhine bir karara imza attı. 23 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile tüketicinin cayma hakkı sınırlandırıldı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek karara göre Tüketici Yasası’nda tüketiciye tanınmış olan “herhangi bir gerekçe göstermeksizin 14 gün içinde cayma hakkı" internet üzerinden alınan bazı ürünlerde kalkıyor.

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