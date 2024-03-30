İsrail'in Suriye'ye hava saldırısında can kaybı artıyor

İsrail'in Halep yakınlarına düzenlediği hava saldırısında en az 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Suriye'nin resmi ajans ve televizyonu, ölenler arasında sivillerin de olduğunu duyurdu.

İsrail'in, Cuma günü Suriye'nin kuzeyindeki Halep kenti yakınlarına düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 52'ye yükseldiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, ölenlerden 38'inin Suriye askeri, yedisinin Hizbullah üyesi ve yedisinin de İran yanlısı Suriyeli savaşçılar olduğu ifade edildi. Merkezi İngiltere'de olan ve Suriye'deki gelişmeleri, sahip olduğu çeşitli kaynaklardan edinen Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi, İsrail'in söz konusu saldırı ile Lübnan Hizbullahı'na ait olduğunu belirtilen bir füze deposunu hedef aldığını duyurdu. Ancak bu veriler bağımsız medya organları tarafından denetlenemiyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise söz konusu saldırıya dair haberlere yorum yapılmayacağı bildirildi. Suriye'nin resmi haber ajansı Sana, Suriye ordusundaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in saldırısında askeri personelin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Gerek Sana'nın haberinde, gerek ise Suriye devlet televizyonundaki ilgili haberlerde net bir ölü ve yaralı sayısı aktarılmadı.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana İsrail komşu ülke topraklarına çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda İran tarafından desteklenen Hizbullah'a ait hedeflerle Suriye ordusunun mevzileri bombalandı. Gözlemciler, söz konusu hava saldırılarının, geçen yıl 7 Ekim'de İsrail ile Hizbullah'ın müttefiki olan Hamas arasındaki savaşın başlamasıyla daha da arttığını belirtiyor.

AFP,dpa / ET,JD

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