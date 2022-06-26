  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Melilla'da Fas güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan Afrikalı sığınmacılara müdahalesi
Melilla'da Fas güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan Afrikalı sığınmacılara müdahalesiFotoğraf: Javier Bernardo/AP/picture alliance
GöçFas

Melilla'daki faciaya soruşturma talebi

55 dakika önce

İspanya'nın özerk ili Melilla'da sınırı ayıran çiti aşmaya çalışırken ölen sığınmacıların sayısı 23'e yükseldi. İnsan hakları örgütleri İspanya ve Fas'tan "kapsamlı" soruşturma istedi.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87nsan-haklar%C4%B1-%C3%B6rg%C3%BCtleri-melilladaki-facian%C4%B1n-soru%C5%9Fturulmas%C4%B1n%C4%B1-istiyor/a-62265526

İspanya’nın Kuzey Afrika'daki toprağı, iki özerk ilinden biri olan Melilla'daki sığınmacı faciasında bilanço ağırlaşıyor. Fas makamlarının açıklamasına göre sınırı geçmek için yaşanan "izdihamda" ölen sığınmacıların sayısı 23'e yükseldi. Fas İnsan Hakları Derneği ise 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cuma günü çoğu Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen 2 binden fazla sığınmacı Melilla'ya geçmek için sınıra yüklenmişti. 500 kişilik bir grup demir tel örgüyü kestikten sonra sınır kontrol bölgesine girmeyi başardı. Fas yetkililerinin açıklamasına göre sınırı ayıran demir çitlere tırmanmaya çalışan sığınmacılar burada çıkan "izdihamda" hayatını kaybetti.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada Afrikalı sığınmacıların çitin her iki yakasında İspanya Sivil Muhafaza Polisi ve Fas güvenlik güçlerince durdurulduğu, 133 kişinin sınırı geçmeyi başardığı belirtildi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 76 sivil ve 140 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
İspanya Başbakanı Pedro SanchezFotoğraf: Ludovic Marin/AFP

Sanchez: Toprak bütünlüğüne saldırı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de yaptığı açıklamada göçmen akınını "insan ticareti yapan mafyanın organize ettiği şiddetli bir saldırı" olarak niteledi. Sanchez, İspanya'nın "toprak bütünlüğüne" yönelik bir saldırıya karşı savunmalarından ötürü de Fas güvenlik güçlerini övdü.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH) yaşanan olayla ilgili sosyal medyada iki görüntü paylaştı. İlk görüntüde onlarca Afrikalı sığınmacının yerde, sıkışık vaziyette yattığı görülüyor. Birçoğunun hareketsiz durduğu ya da kanlar içinde olduğu, başlarında da Fas güvenlik görevlilerinin ayakta durduğu görüntülere yansıyor. "Orada yardım edilmeden saatlerce bırakıldılar, bu da ölümleri artırdı" diyen AMDH, Fas ve İspanya makamlarından "kapsamlı" bir soruşturma başlatmalarını istedi.

AMDH'nin paylaştığı bir başka videoda da bir Fas güvenlik görevlisinin yerdeki bir kişiyi copladığı görülüyor.

AMDH Başkanı Amin Abidar Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Fas güvenlik güçlerinin "gayrımeşru şiddet" kullandığını ve sığınmacılara "kötü muamelede" bulunduğunu söyledi.

Kimi görgü tanıkları sınırı geçmeye çalışan sığınmacıların sopa ve demir çubuk taşıdığını ileri sürüyor. Uluslararası Af Örgütü İspanya Direktörü Esteban Beltran "Her ne kadar göçmenler Melilla'ya girme girişiminde şiddete başvurmuş olsa da konu sınır kontrolüne geldiğinde ne istenirse yapılamaz" dedi. Beltran "Göçmen ve sığınmacıların insan haklarına saygı gösterilmek zorunda ve bu tür durumlar tekrarlanamaz" diye konuştu.

dpa, AP, AFP / EC, SSB

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ukrayna cezaevindeki Rus savaş esirleri

Ukrayna'daki Rus savaş esirleri: Kandırıldık

Politika
4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sembol fotoğraf

"Maddi yardım için bilgilerinizi paylaşmayın"

"Maddi yardım için bilgilerinizi paylaşmayın"

Suç
25 Haziran 2022

G-7 liderleri Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını görüşecek

G-7 liderleri Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını görüşecek

Politika
25 Haziran 2022

Marmaris'teki orman yangını önlenebilir miydi?

Marmaris'teki orman yangını önlenebilir miydi?

Doğa ve Çevre
24 Haziran 2022
Dışışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid

Türkiye-İsrail tangosu Netanyahu ile sürer mi?

Türkiye-İsrail tangosu Netanyahu ile sürer mi?

Politika
24 Haziran 2022
Omicron'un alt varyantları nedeniyle vaka sayıları artışa geçti

Omicron: Yeni varyantlar Türkiye'yi etkiler mi?

Omicron: Yeni varyantlar Türkiye'yi etkiler mi?

Sağlık
24 Haziran 2022
Mehmet Sincar ve ailesi

Mehmet Sincar cinayeti davasında zaman aşımı riski

Mehmet Sincar cinayeti davasında zaman aşımı riski

Hukuk ve Adalet
24 Haziran 2022
Ana sayfaya dön