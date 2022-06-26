Melilla'daki faciaya soruşturma talebi

İspanya’nın Kuzey Afrika'daki toprağı, iki özerk ilinden biri olan Melilla'daki sığınmacı faciasında bilanço ağırlaşıyor. Fas makamlarının açıklamasına göre sınırı geçmek için yaşanan "izdihamda" ölen sığınmacıların sayısı 23'e yükseldi. Fas İnsan Hakları Derneği ise 27 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Cuma günü çoğu Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen 2 binden fazla sığınmacı Melilla'ya geçmek için sınıra yüklenmişti. 500 kişilik bir grup demir tel örgüyü kestikten sonra sınır kontrol bölgesine girmeyi başardı. Fas yetkililerinin açıklamasına göre sınırı ayıran demir çitlere tırmanmaya çalışan sığınmacılar burada çıkan "izdihamda" hayatını kaybetti.

İspanya hükümetinden yapılan açıklamada Afrikalı sığınmacıların çitin her iki yakasında İspanya Sivil Muhafaza Polisi ve Fas güvenlik güçlerince durdurulduğu, 133 kişinin sınırı geçmeyi başardığı belirtildi. Fas İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 76 sivil ve 140 güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez Fotoğraf: Ludovic Marin/AFP

Sanchez: Toprak bütünlüğüne saldırı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Madrid'de yaptığı açıklamada göçmen akınını "insan ticareti yapan mafyanın organize ettiği şiddetli bir saldırı" olarak niteledi. Sanchez, İspanya'nın "toprak bütünlüğüne" yönelik bir saldırıya karşı savunmalarından ötürü de Fas güvenlik güçlerini övdü.

Fas İnsan Hakları Derneği (AMDH) yaşanan olayla ilgili sosyal medyada iki görüntü paylaştı. İlk görüntüde onlarca Afrikalı sığınmacının yerde, sıkışık vaziyette yattığı görülüyor. Birçoğunun hareketsiz durduğu ya da kanlar içinde olduğu, başlarında da Fas güvenlik görevlilerinin ayakta durduğu görüntülere yansıyor. "Orada yardım edilmeden saatlerce bırakıldılar, bu da ölümleri artırdı" diyen AMDH, Fas ve İspanya makamlarından "kapsamlı" bir soruşturma başlatmalarını istedi.

AMDH'nin paylaştığı bir başka videoda da bir Fas güvenlik görevlisinin yerdeki bir kişiyi copladığı görülüyor.

AMDH Başkanı Amin Abidar Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada Fas güvenlik güçlerinin "gayrımeşru şiddet" kullandığını ve sığınmacılara "kötü muamelede" bulunduğunu söyledi.

Kimi görgü tanıkları sınırı geçmeye çalışan sığınmacıların sopa ve demir çubuk taşıdığını ileri sürüyor. Uluslararası Af Örgütü İspanya Direktörü Esteban Beltran "Her ne kadar göçmenler Melilla'ya girme girişiminde şiddete başvurmuş olsa da konu sınır kontrolüne geldiğinde ne istenirse yapılamaz" dedi. Beltran "Göçmen ve sığınmacıların insan haklarına saygı gösterilmek zorunda ve bu tür durumlar tekrarlanamaz" diye konuştu.

dpa, AP, AFP / EC, SSB