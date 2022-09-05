  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı oldu
Liz Truss, İngiltere'nin yeni başbakanı olduFotoğraf: Hannah McKay/REUTERS
PolitikaBirleşik Krallık

İngiltere'nin yeni başbakanı Liz Truss

1 saat önce

Muhafazakâr Parti’deki liderlik yarışını kazanan Liz Truss, İngiltere’nin yeni başbakanı oldu. Boris Johnson geçici olarak sürdürdüğü başbakanlık görevine böylece veda etti.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ngilterenin-yeni-ba%C5%9Fbakan%C4%B1-liz-truss/a-63022191

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Muhafazakâr Parti'deki liderlik seçimini kazandı ve başbakan oldu. Truss, 81 bin 326 parti üyesinin oyunu alırken rakibi eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın oy sayısı 60 bin 399'da kaldı. Truss, yarın Kraliçe II. Elizabeth tarafından resmen başkaban olarak atanacak.

Boris Johnson Temmuz ayı başında partisinin genel başkanlığından istifa etmiş ancak partinin yeni lideri seçilene kadar başbakanlığı sürdüreceğini açıklamıştı.

Truss seçim sonucunun açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada iki yıl süreyle görev yapma niyetinde olduğunu ifade etti. Konuşmasında vergi indirimine gideceğini ve ekonomiyi büyütmek istediğini vurgulayan Truss, enerji krizinin görev döneminde eğileceği başlıca konular arasında olduğunu söyledi. Truss, vatandaşın ödediği yüksek enerji faturalarını gündemine alacağını ve enerji tedariği konusuna uzun vadeli sorunlarla ilgileneceklerini kaydetti.

İngiltere de bir sonraki seçimlerin 2024 yılında yapılması bekleniyor. Truss zafer konuşmasında ayrıca Muhafazakar Parti'ye 2024'te "büyük bir zafer" kazandırma vaadinde bulundu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Truss'ı Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla tebrik etti. Scholz mesajında "Yeni rolünüzden ötürü tebrikler, Liz Truss! Bu zor zamanlarda işbirliği yapacak olmamızdan memnuniyet duyuyorum. Birleşik Krallık ve Almanya partnerler ve dostlar olarak yakın çalışmayı sürdürecek" ifadelerini kullandı.

Reuters, DW / EC, JD

 

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Peter Stano

AB'den Erdoğan'ın "Ansızın gelebiliriz" ifadelerine tepki

Politika
36 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bir masanın üstünde hamburger, patates kızartması ve şekerli içecek

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Covid-19 ve dengesiz beslenme

Sağlık
4 Eylül 2022
Sembol fotoğraf: Petrol rafinerisi

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Küresel petrol piyasası İran petrolünü bekliyor

Ekonomi
4 Eylül 2022
1972 Münih Olimpiyatları'nda öldürülen İsrailli sporcuların isimlerinin yazılı olduğu anıt - (18.08.2022 / Münih)

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Yüzleşme: Olimpiyat katliamından 50 yıl sonra

Toplum
4 Eylül 2022
Rolex'in Cosmograph Daytona modeli

Krize rağmen lüks saatlerde talep patlaması

Krize rağmen lüks saatlerde talep patlaması

Ekonomi
3 Eylül 2022
Belgien Statue Europa vor EU-Parlament in Brüssel

Avrupa'da "büyük türbülans dönemi" uyarısı

Avrupa'da "büyük türbülans dönemi" uyarısı

Ekonomi
3 Eylül 2022
Türkei Russland - Gaspipeline Blauer Strom

Beş soruda Türkiye'de elektrik ve doğal gaza zam

Beş soruda Türkiye'de elektrik ve doğal gaza zam

Ekonomi
2 Eylül 2022
Ana sayfaya dön