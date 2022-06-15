İngiltere'nin sığınmacıları gönderme planına AİHM engeli

İngiltere'nin ülkeye kaçak yollardan gelen sığınmacıları iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar Ruanda’ya gönderme planı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına takıldı. İngiltere hükümeti sığınmacıları Ruanda’ya taşıyacak ilk uçuşu dün akşam son dakikada iptal etti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kendisine başvuran yedi kişiden biri ile ilgili verdiği kararda, söz konusu kişinin İngiltere’de kalabileceğine hükmetti. Mahkeme söz konusu Iraklı sığınmacının işkence mağduru olduğunu ve iltica sürecinin henüz tamamlanmadığını hatırlattı. Mahkeme kararında İngiltere mahkemeleri sınır dışı kararının hukuka uygunluğu konusunda nihai bir karar verinceye kadar sınır dışı işleminin durdurulduğunu belirtti. Bu kararın Temmuz ayında verilmesi bekleniyor.

İngiltere hükümeti ilk aşamada 130 sığınmacının Ruanda’ya gönderilmesini planlıyordu. Ancak yapılan hukuki itirazlar sonucunda 31 kişi için uçak bileti alındı. İnsan hakları kuruluşu Care4Calais’in verdiği bilgiye göre İngiltere hükümeti sığınmacıların art arda yaptığı hukuki itirazların sonucunda bu biletlerin çoğunu iptal etmek zorunda kaldı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Fotoğraf: Justin Ng/Avalon/Photoshot/picture alliance

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Uçakta tam olarak kaç insanın bulunduğunu söyleyemem ancak önemli olan prensibimizi uygulamamız" açıklamasını yaptı.

Truss bu uygulama ile amacın insan tacirlerinin işini zorlaştırmak ve insanların da hayatlarını İngiltere’ye gelmek için tehlikeye atmalarını engellemek olduğunu savundu. Bakan, Ruanda’ya sığınmacıların gönderilmesinin yasa dışı göçün yol açtığı maliyeti uzun vadede azaltacağını da belirtti.

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel Fotoğraf: Victoria Jones/empics/picture alliance

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel ise uçuşun "hukuki gerekçe ve taleplerle son dakikada" gerçekleştirilememesinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi. Patel hükümetin ağır biçimde eleştirilen bu politikasını sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, "Cesaretimizi kırmayacağız" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Patel AİHM kararını "çok sürpriz" diye de nitelendirerek, hukukçuların halihazırda bütün kararları incelediğini söyledi ve bir sonraki uçuş için hazırlıklara başladığını ifade etti.

Boris Johnson hükümeti sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi kararı nedeniyle eleştiriliyor Fotoğraf: AP Photo/picture alliance

Tartışmalı uygulama

Boris Johnson hükümeti sert eleştirilere rağmen ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapan göçmenleri Ruanda’ya göndermeyi planlıyor. Londra, Ruanda ile bu konuda bir anlaşma yaptı. Johnson hükümeti Ruanda'ya bu anlaşma uyarınca ilk aşamada 144 milyon euro ödeme yapmayı planlıyor. Geçen yıl İngiltere'ye Manş Denizi üzerinden 28 bin göçmen gelmişti. Bu uygulamanın göçmenleri ülkeye Manş Denizi üzerinden ülkeye giriş yapma konusunda caydırması planlanıyor.

Muhafazakar Johnson hükümeti Kuzey Afrika’dan İngiltere’ye düzensiz göç nedeniyle uzun süredir baskı altında. Hükümet seçim öncesinde Brexit’in yanı sıra seçmenlere düzensiz göçün engellenmesi konusunda da sözler vermişti.

BM, göçmen kuruluşları ve kiliselerden eleştiri

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ise İngiliz hükümetinin bu adımını "tamamen yanlış" diye nitelendiriyor. İngiltere’deki kiliseler uygulamayı "ahlaka aykırı" ve "utanç verici" diye nitelendiriyor. Prens Charles da hükümetin politikasını "dehşet verici" diye tanımlamıştı.

Ruanda hükümeti ülkenin güvenli olmadığı ve yoğun insan hakları ihlallerinin yaşandığı yönündeki eleştirileri geri çeviriyor.

İngiliz medyası bu gelişmelere rağmen dün 260 insanın küçük teknelerle Manş Denizi’ni geçmeye çalıştığını ve Dover limanına götürüldüğünü yazdı. Bu yılın başından beri 10 bin kişi Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye ulaştı.

AP, rtr / HT,JD