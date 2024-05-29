İngiltere'nin ilk siyah milletvekilinin adaylığı engellendi

İngiltere'nin ilk siyah kadın milletvekili Diane Abbott, Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek 4 Temmuz seçimlerinde İşçi Partisi'nden aday olmasının engellendiğini açıkladı. Abbott Yahudilerle ilgili ırkçı yorumları sebebiyle bir yıl önce İşçi Partisi'nden uzaklaştırılmıştı.

Abbott, ilk kez 1987 yılında İşçi Partisi'nden parlamentoya seçilmiş ve ülkenin en uzun süre görev yapan siyah milletvekili olmuştu. Abbott ırkçılık, yoksulluk gibi konularda yürüttüğü kampanyalarla tanınıyor.

Partisinden uzaklaştırılmıştı

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'e yakınlığıyla bilinen, Kuzey Hackney ve Stoke Newington milletvekili olan Abbott, geçen yıl İngiliz Observer gazetesine gönderdiği bir mektupta, Yahudiler’in ve İrlandalılar’ın maruz kaldığı ırkçılığın siyahilerin maruz kaldığı ırkçılıkla aynı olmadığını yazmıştı. Abbott mektubunda, Yahudilerin önyargıyla karşı karşıya olduğu ve bunun ırkçılığa benzediğini söylemiş, "Fakat onlar hayatları boyunca ırkçılığa maruz kalmıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken ifadelerinin ardından özür dileyen Abbott'un özrü işe yaramamış İşçi Partisi'ndeki görevinden uzaklaştırılmıştı.

BBC'ye açıklama yapan Abbott, İşçi Partisi tarafından genel seçimlerde aday olmasının engellendiğini söyledi. Bu 70 yaşındaki Abbott'un 4 Temmuz'daki seçimlerde partisi tarafından milletvekili adayı gösterilmeyeceği anlamına geliyor.

Destekçileri tepki gösterdi

Abbott'un destekçileri ise bu kararın ardından İşçi Partisi'nin ona kötü muamele yapıldığını söyledi. İnsan hakları avukatı Jacqueline McKenzie, BBC Radyo'ya yaptığı açıklamada Abbott'a daha fazla saygı ve itibar gösterilmesi gerektiğini söyledi. Abbott'a diğer milletvekillerinden farklı davranıldığını savunan McKenzie bunun İngiltere'deki Afrika topluluğu için farklı sonuçları olduğunu ve insanların endişeli olduğunu vurguladı.

Abbott parlamentoda bulunduğu süre boyunca pek çok ırkçı ve cinsiyetçi muameleye maruz kalmıştı. Muhafazakâr Parti'den bir kişi Abbott'a bakmanın kendisinde tüm siyah kadınlardan nefret etme isteği uyandırdığını söylemiş ve Abbott'un "vurulması gerektiğini" ifade etmiş ardından bu sözleri sebebiyle özür dilemişti.

DW, Reuters / EÇ, HT

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