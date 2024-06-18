İngiltere'den İsrail'e silah satışlarına fren

İngiltere, Gazze Savaşı'nın başlangıcında İsrail'e yönelik silah ihracat lisanslarını büyük ölçüde azalttı.

Büyük Britanya Ticaret ve Sanayi Bakanlığı İhracat Kontrol Ajansı ve hükümet kaynaklarından elde edilen verilere göre, İsrail'e silah satışlarının değeri 7 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında yüzde 95'ten fazla düşerek 860 bin Sterlin civarına geriledi ve son 13 yılın en düşük seviyesine indi.

2022 yılının aynı döneminde İngiltere hükümeti İsrail'e 20 milyon Sterlin değerinde silah satışını onaylamıştı. O dönemde onaylanan mühimmat arasında küçük silahlar ve savaş uçakları için bileşenler de bulunuyordu.

Buna karşın Bakanlık, belirli askeri teçhizatın ihracatı içinse lisans verilmeye devam edileceğini kaydetti.

İngiliz hükümeti İsrail'in meşru müdafaa hakkına sahip olduğu ve bu nedenle daha fazla satışa izin verilebileceği görüşünde. Ancak Başbakan Rishi Sunak, lisans verilmesi konusunda temkinli bir yaklaşım sergilenmesi çağrısında bulunuyor.

İngiltere'den İsrail'e silah satışlarının katı düzenlemelere tabi olması nedeniyle ihracat işlemlerinin normalden daha uzun sürebileceği kaydedildi.

ABD'nin aksine İngiliz hükümeti İsrail'e doğrudan silah tedarik etmiyor, silah satan şirketlere lisans veriyor. Bu süreçte hukuk uzmanları silahların uluslararası hukuka uygun olup olmadığını kontrol ediyor.

Buna karşın ABD ve Almanya İsrail'e silah satışlarını arttırdı.

İsrail'e silah satışı uluslar arası toplumda tartışmalı bir konu. Bazı politikacılar ve Filistin yanlısı gruplar, Filistinlilerin Gazze Savaşı'ndaki ağır kayıpları nedeniyle İsrail'e silah satışlarının durdurulması gerektiğini savunuyor.

Filistin kaynaklarına göre, radikal İslamcı Hamas'ın tetiklediği savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 37 bin 400 Filistinli hayatını kaybetti, 85 bin 400'den fazla kişi de yaralandı.

Reuters / TY,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?