İngiltere'den göçü zorlaştıracak önlemler paketi

İngiltere hükümeti, ülkeye göçü azaltma hedefiyle yeni önlemler açıkladı. Kalifiye iş gücünün ülkede çalışabilmek için kazanması gereken miktar üçte bir oranında artırıldı.

İngiltere, ülkeye yasal yollardan gelen göçmen sayısını azaltmak için, nitelikli iş gücünü de kapsayan yeni önlemler açıkladı.

İçişleri Bakanı James Cleverly'nin açıkladığı yeni kurallara göre yabancı kalifiye iş gücünün ülkede çalışabilmek için yılda kazanması gereken maaş miktarı 33 bin 164 dolardan 48 bin 900 dolara çıkarıldı. Eleman eksikliği nedeniyle istisnaların uygulandığı meslek dalları listesinde de değişikliklere gidilecek.

Yeni kurallar uyarınca İngiltere'ye yerleşen yabancı uyrukluların aile birleşimi kapsamında aile fertlerini yanlarına almaları da zorlaştırılıyor. Zorunlu sağlık sigorta ücretleri de üçte iki oranında artırılarak 1200 doların üstüne çıkarılıyor.

Cleverly: Gelenlerin sayısı yılda 300 bin azalacak

İçişleri Bakanı Cleverly, ülkeye göçün aşırı yüksek seviyelerde olduğunu ve azaltılması gerektiğini belirterek "Bugün, şimdiye kadar hiçbir hükümetin yapmadığı, daha güçlü bir eylemde bulunuyoruz. Bu önlemler paketi, önümüzdeki bahardan itibaren yürürlüğe girecek" dedi.

James Cleverly Fotoğraf: Toby Melville/REUTERS

Cleverly, bu paket ve öğrencilerin İngiltere'de kaldıkları süre için yakın aile fertlerini yanlarında getirebilmelerini sağlayan düzenlemenin sınırlandırılmasıyla, ülkeye gelenlerin sayısının yılda yaklaşık 300 bin kişi azalacağını söyledi.

2022'de ülkeye gelen göçmen sayısının 745 bin ile rekor kırması ve bu yıl da yüksek seviyelerde seyretmesi, Başbakan Rishi Sunak hükümeti üzerindeki baskıyı artırmıştı.

Hükümetin açıkladığı önlemlerin, iş dünyasıyla yeni tartışmalara yol açması bekleniyor. İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında serbest dolaşımın kalkması nedeniyle iş dünyasında nitelikli iş gücüne erişim zorlaşmıştı.

Düzensiz göçe karşı Ruanda formülü

İngiltere, Manş Denizi üzerinden ülkeye yasadışı göçü de engellemek üzere harekete geçmiş, ancak Ruanda ile imzalanan tartışmalı anlaşma Yüksek Mahkeme'den dönmüştü. Anlaşma, uyruğundan bağımsız olarak, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan kişilerin Ruanda'ya sınırdışı edilmesini ve iltica başvurularını orada yapmalarını öngörüyordu.

Hükümet, mahkeme kararı sonrasında anlaşmada bazı değişiklikler yaparak hukuki engeli aşmayı hedefliyor. İçişleri Bakanı Cleverly'nin bu amaç doğrultusunda kısa süre içinde Ruanda'yı ziyaret etmesi planlanıyor.

rtr,dpa/BK,HT

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