İngiltere'den dört İsrailli yerleşimciye yaptırım

ABD'den sonra İngiltere de bazı aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler hakkında yaptırım kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, söz konusu dört İsrail vatandaşı hakkında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı insan hakları ihlallerinde bulundukları gerekçesiyle yaptırım kararı alındığı açıklandı. Karar kapsamında söz konusu kişilerin İngiltere'deki hesapları dondurulacak ve şahıslara seyahat kısıtlamaları getirilecek.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimciler Filistinlileri, sık sık silah zoruyla tehdit ediyor ve hakları olan toprakları terk etmeye zorluyor" dedi.

Cameron, "Bu davranış yasa dışıdır ve kabul edilemez. İsrail'in daha güçlü bir şekilde harekete geçmesi ve yerleşimci şiddetini durdurması şart. Çok sık şekilde taahhütler verildiğini görüyoruz ancak bunlar takip edilmiyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron Fotoğraf: Tayfun Salci/Zuma/IMAGO

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre yaptırım getirilen Moshe Sharvit ve Yinon Levy geçen aylarda fiziksel şiddette bulundu, Filistinlileri silah zoruyla tehdit etti, mal ve mülke zarar verdi. Açıklamada iki İsraillinin eylemlerinin "Filistinli toplulukların yerinden edilmesi için hedefli ve hesaplı bir çabanın parçası olduğu" belirtildi. Yaptırım uygulananlardan Zvi Bar Yosef'in ise Batı Şeria'da yasa dışı bir karakol kurduğu kaydediliyor. Bu karakolu Filistinli bölge sakinleri "sistematik sindirme ve şiddet kaynağı" olarak niteliyor. Londra'nın yaptırım uyguladığı dördüncü kişi ise Ely Federman. İngiltere Dışişleri Bakanlığı Federman'ın Güney Hebron (El Halil) Tepelerinde Filistinli çobanlara karşı birçok olaya karıştığını kaydetti.

Cameron: Refah'taki durumdan endişeliyiz

Cameron,İsrail'in Gazze'de yüz binlerce sivilin sığındığı ve tek güvenli bölge olarak bilinen Refah'a düzenlediği saldırıya da değindi. Cameron "Durumdan son derece endişeliyiz ve İsrail'den bunu durdurmasını ve başka adımlar atmadan önce ciddi biçimde düşünmesini istiyoruz. Ama her şeyden önce istediğimiz şey, çatışmalara acilen ara verilmesi ve bu duraklamanın bir ateşkese dönüşmesi" diye konuştu. Yerel kaynaklar havadan, karadan ve denizden yapılan yoğun bombardımanda 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

Biden yönetimi de yaptırım kararı almıştı

ABD'de Joe Biden yönetimi Şubat ayının başında dört aşırılık yanlısı İsrailli yerleşimci hakkında yaptırım kararı almıştı. Konuyla ilgili başkanlık kararnamesi imzalayan Biden "Batı Şeria'daki durum, özellikle de ciddi seviyelere ulaşan aşırılık yanlısı yerleşimci şiddeti, insanların ve köylerin zorla yerlerinden edilmesi, mülklerin tahrip edilmesi, tahammül edilemez seviyelere ulaşmıştır ve barış, güvenlik ve istikrara ciddi bir tehdit oluşturmaktadır" demişti.

Reuters, AFP / EC, SÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?