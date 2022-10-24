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Großbritannien - Rishi Sunak
Fotoğraf: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa
PolitikaBirleşik Krallık

İngiltere’de Sunak dönemi başlıyor

2 saat önce

Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilen Rishi Sunak, Salı günü Kral III. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilecek. Hint kökenli politikacı, ülkenin iki ayda gördüğü üçüncü Başbakan olacak.

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İngiltere’de Başbakanlık görevini Salı günü devralacak olan Rishi Sunak, aylardır ekonomik ve siyasi krizle boğuşan ülkeye "istikrar ve birlik” getirme vaadinde bulundu. Partideki genel başkanlık yarışında gerekli 100 milletvekilinin oyunu toplayamayan Penny Mordaunt’un adaylığını geri çekmesi üzerine tek aday kalan Sunak, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilmiş, partinin parlamentoda çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle başbakanlık görevine getirilmesi kesinleşmişti.

2020-2022 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan ve ülkenin en zengin politikacıları arasında sayılan Sunak, Muhafazakar Parti Genel Başkanlığına seçilmesi sonrasında yaptığı ilk açıklamada, "Birleşik Krallık büyük bir ülke. Ama kuşku yok ki derin bir ekonomik sınamayla karşı karşıya bulunuyoruz. Şu an ihtiyacımız olan şey, istikrar ve birlik. Partimizi ve ülkemizi bir araya getirmek en büyük önceliğim olacak” diye konuştu.

Görevde sadece 44 gün kaldıktan sonra geçen hafta istifasını açıklayan Başbakan Liz Truss'un Salı sabahı son kabine toplantısını gerçekleştirmesi ve Başbakanlık konutu önünde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Ardından Kral III.Charles'ın Sunak’ı hükümeti kurmakla görevlendirmesi ve yeni Başbakanın bir konuşma gerçekleştirmesi planlanıyor.

İki ayda üçüncü Başbakan

İngiltere’nin iki aydan kısa bir süre içinde gördüğü üçüncü başbakan olan Sunak, aynı zamanda ilk Hint kökenli ve “beyaz olmayan” başbakan özelliği taşıyacak. 42 yaşındaki Sunak, 200 yılı aşkın süredir ülkede göreve gelen en genç Başbakan olacak.

Sunak'ın başbakanlığının kesinleşmesinin ardından ilk tebrik mesajları AB ve Hindistan'dan geldi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel AB ve İngiltere'nin ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmesi mesajına vurgu yaparak "Birlikte çalışmak, ortak sınamaları göğüslemede tek yol ve bu sınamalarla başa çıkmada istikrarı sağlamak kilit önem taşıyor” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da açıklamasında "istikrar” vurgusu yaptı, İngiltere ile "güçlü ve yapıcı bir ilişkiye sahip olma” taahhüdüne bağlı olduklarını kaydetti. Metsola, "Devasa sınamalarla karşı karşıya bulunduğumuz bir dönemde Avrupa'nın siyasi ve ekonomik istikrara ihtiyacı var. Temel çıkarlarımız aynı olmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Hint kökenli Sunak'a "en içten” tebriklerini ileterek küresel konularda ve iki ülke arasında ilişkileri derinleştirme hedefini taşıyan 2030 Yol Haritasının hayata geçirilmesinde birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum” dedi. Pazartesi günü kutlanan Hindu bayramı Diwali'ye atıfta bulunan Modi, "Tarihi bağlarımızı modern bir ortaklığa dönüştürürken "yaşayan köprü” işlevi gören İngiltereli Hintlilere özel Diwali temennilerimi gönderiyorum” dedi.

AFP,rtr/BK,BÖ

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