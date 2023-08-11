İngiltere'de tartışmalı sığınmacı gemisi boşaltıldı

İngiltere'de ilk sığınmacı grubunun yerleştirildiği Bibby Stockholm adlı gemide lejyonella bakterisinin tespit edilmesi üzerine gemi boşaltıldı. İngiltere İçişleri Bakanlığı, geminin su sisteminden alınan örneklerde lejyonella değerlerinin tespit edilmesi üzerine daha detaylı inceleme yapılması kararı verildiğini duyurdu. Gelişme üzerine 39 sığınmacı, önlem amaçlı olarak gemiden çıkarılarak yeniden karaya getirildi. Söz konusu bakteri, lejyoner hastalığı olarak bilinen ciddi bir akciğer enfeksiyonuna yol açıyor.

Erkek sığınmacılardan oluşan ilk grup, Pazartesi günü ülkenin güneyindeki Portland'da demirlemiş dev gemiye yerleştirilmişti. Hükümetin tasarruf amaçlı başlattığı uygulama, tartışmalara neden oluyor. En son petrol işçileri için konaklama amaçlı kullanılan Bibby Stockholm'de 1990’ların ortasında Hamburg'da sığınmacılar ve evsizlerin konaklamıştı. BBC, aslında 200 olan geminin kapasitesinin ranzalarla 500 kişiye çıkartıldığını belirtmiş, itfaiyeciler sendikası bu durumun riskleri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Muhafazakar Başbakan Rishi Sunak'ın açıkladığı sert iltica politikası kapsamında bekar erkek sığınmacılar, iltica başvuruları sonuçlanıncaya kadar kalacakları Portland'daki dev mavna Bibby Stockholm gibi kullanılmayan askeri tesis ve konaklama gemilerine transfer edilecek. Amaç, göçmenlerin İngiltere'ye gelmesine karşı caydırıcı etki yaratmak.

İnsan hakları örgütleri ise, sığınmacıların travmalarının tetiklenmesine yol açabileceği uyarısında bulundukları uygulamaya karşı çıkıyor. Hükümetteki muhafazakarlar ise, önümüzdeki yıl yapılması beklenen genel seçimler öncesi iltica politikasında daha sıkı uygulamalara giderek kamuoyu yoklamalarında öne geçen İşçi Partisi’ni geride bırakmayı hedefliyor.

Türkiye'yle iş birliği açıklaması

Düzensiz göçle mücadeleyi hızlandıran İngiltere, göç rotası üzerindeki ülkelerle de iş birliği arayışında. Londra, bu kapsamda düzensiz göçe karşı Ankara’yla da bir uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Türkiye üzerinden ülkeye yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla iki ülke arasında yeni bir anlaşmanın imzalandığı belirtilmiş, anlaşmanın insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi ve tekne ticaretinin engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini kapsadığı açıklanmıştı. "Mutabakat zaptı" (memorandum of understanding) niteliğinde olan uzlaşının detaylarına ilişkin soru işaretleri ise Türkiye’de düzensiz göçe ilişkin endişeleri artırarak muhalefetin tepkisine neden oldu.

DW,dpa/SÖ,BÖ

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