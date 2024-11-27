İngiltere'de PKK operasyonu: 6 gözaltı

İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 kişi PKK ile ilişkili faaliyetleri olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK ile ilişkili "şüpheli faaliyetleri" olduğu gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Metropolitan Polis Teşkilatı söz konusu kişilerin "önemli" bir terörle mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

İki kadın ve dört erkeğin 2000 yılında kabul edilen Terörizm Yasası uyarınca gözaltına alındığını ifade eden Londra polisi, soruşturmada kamuya yönelik "yakın ve muhtemel" bir tehdit olduğu kanaati bulunmadığını ifade etti. Gözaltındaki kişilerin yaşlarının 23 ile 62 arasında değiştiği bilgisi paylaşıldı.

Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Komutanlığı Sözcüsü Helen Flanagan "Bunlar, örgütle bağlantılı terör faaliyetlerine karıştığından şüphelendiğimiz kişilere yönelik hedefli gözaltılardır" açıklamasını yaptı.

Soruşturma kapsamında İngiliz polisinin Londra'daki 8 adrese baskın düzenlediği belirtiliyor. Londra'daki Kürt Toplum Merkezi'nin de baskın düzenlenen adresler arasında olduğu kaydedildi.

"Amacımız Türk ve Kürt topluluklarını korumak"

Polis Sözcüsü Flanagan "Bu soruşturma ve faaliyet topluluklarımızı, özellikle de Türk ve Kürt topluluklar içinde olanları korumaya yönelik" dedi. Flanagan "PKK ile ilişkili kişiler tarafından etkilenmiş ya da hedef alınmış olabileceklerini düşünen herkesi temasa geçmeye çağırıyorum" diye konuştu.

PKK, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi İngiltere'nin de terör örgütleri listesinde yer alıyor. PKK'nın faaliyetleri İngiltere'de 2001 yılında yasaklandı.

AFP, Reuters / EC, BK

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