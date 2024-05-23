İngiltere'de erken seçim: Filistin politikası değişir mi?

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, başbakanlık ofisi 10 Numara'dan dışarı çıkarak yağmur altında yaptığı konuşmayla erken seçim ilan etti.

4 Temmuz'da seçmenler, 14 yıldır iktidarda olan Muhafazakâr Parti'nin akıbetini oylayacak. 2022 sonunda yüzde 11'i bulan enflasyon halihazırda yüzde 3'ün altına gerilemiş durumda. Bunun kendi başarısı olduğunu söyleyen Sunak, seçime gitmek için en doğru zaman olduğu görüşünde.

Ancak partisi; Brexit, Boris Johnson döneminde yaşanan skandallar, sadece 49 gün süren Liz Truss başbakanlığı ve göçmenleri Ruanda'ya gönderme planı üzerinde bitmek bilmeyen tartışmalar nedeniyle yıpranmış durumda.

Anketler muhalefetteki İşçi Partisi'nin açık bir zafer kazanmaya yakın olduğuna işaret ediyor. Sunak'ın açıklamasından hemen sonra yapılan bir ankete göre İşçi Partisi yüzde 48'le Muhafazakârların 21 puan önünde. Bin kişiyle internet aracılığıyla yapılan anket, son iki yılın kamuoyu yoklamalarıyla benzer bir sonuç ortaya koyuyor.

Zamanlama da İşçi Partisi'nden yana: İngiltere'de 1945'ten beri ilk kez temmuz ayında seçim yapılacak, o yarışı da İşçi Partisi kazanmıştı.

Bu tablo akıllara, İngiltere'yi özellikle İsrail'le ilişkiler bağlamında ne gibi değişikliklerin beklediği sorusunu getiriyor. İktidarda olası değişimin İsrail-İngiltere ilişkilerini olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına destek

Norveç, İspanya ve İrlanda'nın Filistin'i bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıma kararı almalarının ardından, İşçi Partisi'nden benzer yönde adım atma sinyali geldi. Partiden yapılan açıklamada, "Her zaman iki devletli çözümden yana oldukları" kaydedilerek "partner ülkeler benzer adım atarsa onları izleyecekleri" belirtildi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar Fotoğraf: DEBBIE HILL/Pool via REUTERS/MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images

Partinin milletvekili Richard Burgon da üç Avrupa ülkesinin tanıma kararı sonrası, "Erişmek için adım atmadan nasıl iki devletli çözüm isteyebilirsiniz?" diyerek çözüm için önce Filistin'in tanınması gerektiğini söyledi.

Parti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında verdiği yakalama kararını da açıkça destekledi. Partinin Gölge Dışişleri Bakanı David Lammy, "Bağımsız mahkemelere saygı duyulmalıdır" derken genel tutum kararın uluslararası hukuk ve insan hakları açısından olumlu olduğu yönünde.

Mevcut İngiliz hükümeti kararı "faydasız bir eylem" olarak nitelerken İngiltere'nin en yakın müttefiki ABD mahkemeyi çok sert şekilde eleştirmişti.

Anketlere göre ülkenin yeni başbakanı olması beklenen Keir Starmer, ABD ve diğer birçok Avrupa hükümetinden önce Gazze'de ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak bu çağrı özellikle Müslüman seçmenin yoğun protestosu üzerine geldi, parti uzun süre Gazze konusunda net bir politika belirleyememekle eleştirildi.

Mayıs ayındaki yerel seçimlerde parti iyi bir performans göstermiş olsa da çoğunluğu Müslüman, Filistin destekçisi seçmen tarafından protesto edilmişti. İşçi Partisi yönetiminden "Güveni yeniden kazanmalıyız" açıklaması gelmişti.

DW / MUK,HS

DW Türkçe'ye nasıl ulaşabilirim?