  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Li Ying/Xinhua/picture alliance
EkonomiBirleşik Krallık

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde

2 saat önce

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 10,1 oldu. Maliye Bakanı, "Enflasyonu kontrol altına almak, benim bir numaralı önceliğim" açıklamasında bulundu.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ngilterede-enflasyon-son-40-y%C4%B1l%C4%B1n-zirvesinde/a-62837379

İngiltere'de Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları endeksi Temmuz'da son 40 yılın zirvesine çıkarak yüzde 10,1'e yükseldi. Son yılların en büyük hayat pahalılığı krizinin yaşandığı ülkede Haziran ayında enflasyon yüzde 9,4'tü.

İngiltere Merkez Bankası, bu ay başında yayımladığı Para Politikası Raporu'nda, 2022 sonu için enflasyon tahminini yüzde 10'dan yüzde 13'e yükseltmişti. Merkez Bankası ayrıca İngiltere ekonomisinin sene sonunda başlayacak ve 2023'ün sonlarına kadar sürecek bir resesyona gireceği öngörüsünde bulunmuştu.

Maliye Bakanı'ndan açıklama

Açıklanan Temmuz verilerinin ardından Maliye Bakanı Nadhim Zahawi, zor zamanlardan geçildiğini ve tüm dünyada olduğu gibi İngitere'de de insanların artan fiyatlardan endişe duymasını anlayabildiğini belirtti. Zahawi, "Enflasyonu kontrol altına almak, benim bir numaralı önceliğim" açıklamasında bulundu.

Yeni başbakan seçilene kadar görevini sürdüren Boris Johnson liderliğindeki hükümet, vatandaşların bu kış karşılaşacağı ısınma masraflarının düşürülmesini sağlamak için söz vermişti. Ancak tüketici grupları daha fazla devlet desteği talep ediyor.

İngiltere Merkez Bankası enflasyonu düşürebilmek için geçen yılın sonundan beri faiz yükseltiyor. Merkez Bankası ay başında faizleri 50 baz puan daha artırarak yüzde 1,75'e yükseltti. Bu, son 27 yılın en büyük faiz artışı olarak kayıtlara geçti.

DW,AFP/CÖ,JD

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya'daki süpermarketlerde fiyatlar giderek artıyor

Almanya'da enflasyon korkusu zirvede

Almanya'da enflasyon korkusu zirvede

Yapılan bir ankete göre Almanların yüzde 40'ı, ekonomik durumlarının bir yıl içinde kötüleşeceğini öngörüyor. Ankete katılanların yarısından fazlası ise, hükümetin bu konuda yaptıklarının yetersiz olduğu görüşünde.
Ekonomi
12 Ağustos 2022
Deutschland Corona an Schulen und Kindergärten

Gençler enflasyon ve savaştan korkuyor

Gençler enflasyon ve savaştan korkuyor

Almanya'da enflasyon, Ukrayna Savaşı ve iklim değişikliği çocuk ve gençleri kaygılandırıyor.
Toplum
15 Ağustos 2022
Türkei Ankara | Kabinettssitzung: Recep Tayyip Erdogan

Ekonomist Ash: Türkiye’nin mevcut politikası sürdürülebilir değil

Ekonomist Ash: Türkiye’nin mevcut politikası sürdürülebilir değil

Erdoğan’ın Soçi’den Rusya’yla yeni işbirliği taahhütleriyle dönmesi, seçim öncesi ekonomiyi toparlamaya yönelik bir adım olarak yorumlandı. Ekonomist Timothy Ash’e göre mevcut politikalar toparlanmaya engel.
Ekonomi
13 Ağustos 2022
Daha fazla içerik göster
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - (09.03.2022 / Ankara)

Türkiye-İsrail ilişkileri normale dönüyor

Politika
58 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad (Arşiv fotoğrafı)

Erdoğan'ın riskli Esad açılımı

Erdoğan'ın riskli Esad açılımı

Politika
5 saat önce

Avrupa'nın tatil gözdesi İspanya'nın sıcaklarla imtihanı

Avrupa'nın tatil gözdesi İspanya'nın sıcaklarla imtihanı

İklim
9 saat önce

Bundesliga'da enerji tasarrufu dönemi

Bundesliga'da enerji tasarrufu dönemi

Spor
9 saat önce
Türkei - Vorsitzende der sechs Oppositionsparteien

Altılı masada en zor soru: Göç politikası açıklanacak mı?

Altılı masada en zor soru: Göç politikası açıklanacak mı?

Göç
21 saat önce
Türkei Istanbul Bogazici Uni. Studentenproteste

Üniversite genelgesine tepki: Korku ortamı yaratılıyor

Üniversite genelgesine tepki: Korku ortamı yaratılıyor

Eğitim
24 saat önce
Kosovo verschiebt Entscheidungen über serbische ID-Karten

Sırbistan-Kosova gerilimi: Balkanlar'da yine savaş çıkar mı?

Sırbistan-Kosova gerilimi: Balkanlar'da yine savaş çıkar mı?

Politika
16 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön