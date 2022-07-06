İngiltere'de Johnson'ın koltuğu sallantıda

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın koltuğu, hükümette ve partisindeki arka arkaya istifaların ardından tehlikede. İstifa baskısı altında olan Johnson, Avam Kamarasında yapılan haftalık Başbakana Sorular Oturumu'nda konuştu. Muhalefetin istifa çağrılarına yanıt veren Johnson, göreve devam edeceğini söyledi.

Johnson, "Açıkçası büyük sorumluluk altında olan başbakanın zor koşullarda görevi, görevine devam etmektir. Ben de bunu yapacağım" dedi. Muhalefet sıralarından Johnson'a tepkiler yükselirken, kendi partisi olan Muhafazakar Parti sıraları ise sessiz kaldı.

İngiliz basınındaki haberlere göre başbakan görevi bırakma konusunda sadece muhalefetin değil, kendi hükümet üyelerinin de baskısı altında. Kabinenin ve partinin önde gelen isimlerinin Johnson'a desteği çektiği belirtilirken, bazı bakanların başbakanı ziyaret ederek görevi bırakma konusunda baskı yaptığı haberlere yansıdı. Ulaştırma Bakanı Grant Shapps ile Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Brandon Lewis'in bu isimler arasında olduğu bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre kabinedeki en kıdemli bakanlardan Michael Gove, Johnson'a görevi bırakması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak dün istifa etmişti

İstifa dalgası: 20'den fazla kişi görevi bıraktı

Ülkede, son 24 saatte bakan, devlet bakanı, bakan yardımcısı ve özel sekreter düzeyinde 20'den fazla istifa gerçekleşti.İstifa dalgası Sağlık Bakanı Sajid Javid ile Maliye Bakanı Rishi Sunak'in görevi bıraktıklarını duyurmasıyla başladı. İki bakanı istifaya götüren süreç, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarının medyaya yansımasıyla başladı.

Kriz nasıl başladı?

Başbakan Johnson, Pincher hakkında geçmişte de bu tür iddiaların ortaya atıldığını bilmesine rağmen onu bu göreve getirmekle suçlanmıştı. Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamalarda taciz iddialarından haberdar olunmadığı ileri sürülmüştü. Salı günü ise Başbakan Johnson, Pincher hakkında üç yıl önce benzer iddianın kendisine ulaştığını itiraf etmiş, onun bu göreve uygun olmadığını fark edemeyişinin bir hata olduğunu kabul etmişti.

Johnson, daha önce de salgın sırasında karantina kurallarını ihlal eden davetler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı. Johnson, kendi partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı. Johnson 6 Haziran'da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.

AP, DW / GY, HT