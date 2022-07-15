İngiltere: Yardım görevlisi Urey'in ölümünden Rusya sorumlu

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'da Rus ayrılıkçılar tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden İngiliz yardım görevlisi Paul Urey'in ölümünden "tamamen Rusya'nın sorumlu" olduğunu açıkladı.

İngiltere, Rusya yanlısı ayrılıkçıların gözaltına aldığı yardım görevlisinin ölümünden Moskova'yı sorumlu tuttu.

Ukrayna'da İngiliz bir yardım görevlisinin Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçılar tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiği bildirildi.

Donetsk bölgesindeki Rusya destekli ayrılıkçı grubun insan hakları denetçisi olarak görev yapan Darya Morozova, "İngiliz paralı asker" olarak tanımladığı 45 yaşındaki yardım görevlisi Paul Urey'in gözaltındayken kronik rahatsızlıkları ve strese bağlı olarak öldüğünü açıkladı.

Urey'in çalıştığı Presidium Network isimli dernek, İngiliz yetkililerin Urey'in ölmüyle ilgili ailesinin bilgilendirdiğini duyurdu.

İngiltere hükümeti, olayla ilgili açıklama talep etmek için Rusya'nın Londra Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss Fotoğraf: Bianca de Marchi/AAP/picture alliance/dpa

Dışişleri Bakanı Liz Truss, Urey'in ölümününden "tamamen Rusya'nın sorumlu olduğunu" söyledi. "Urey'in Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere işgal etmesinin ardından Ukrayna halkına yardım amacıyla bu ülkede bulunduğunu" belirten İngiltere Dışişleri Bakanı, "Rus hükümeti ve temsilcileri vahşete devam ediyor" dedi.

İngiltere'nin bir sonraki başbakanı olmaya aday olan Truss, "Sorumlulardan hesap sorulacak. Bu korkunç zamanda Sayın Urey'in ailesi ve arkadaşlarının yanındayım" dedi.

Urey, Nisan ayında Kiev'in 500 kilometre güneydoğusunda yer alan Zaporijiya'da bir kontrol noktasından geçerken, beraberindeki bir diğer İngiliz vatandaşı Dylan Healy ile birlikte gözaltına alınmıştı. İki görevlinin de, çatışma bölgelerinde kalan sivillerin tahliyesi için çalıştığı açıklandı.

Rus yanlısı ayrılıkçılar ise, Urey'in "profesyonel bir asker" olduğunu, daha önce Afganistan, Irak, Libya ve Ukrayna'daki çatışma bölgelerinde görev yaptığını iddia ediyor. Son olarak Ukrayna'da ise paralı asker topladığını ve bu kişileri eğittiği öne sürülüyor.

Presidium Network'un kurucularından Dominik Byrne, Urey'in diabet hastası olduğunu ve düzenli olarak insülin alması gerektiğini belirtti. Kızıl Haç'ın kendisine ilaç gönderme girişimlerinin reddedildiğini ifade eden Byrne, İngliz hükümeti de dahil bugüne kadar Urey'in serbest bıralması için bir çok kurumun çabalarının yetmediğini aktardı.

AFP / GY, EC