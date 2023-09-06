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İngiltere Wagner'i "terör örgütü" ilan etmeye hazırlanıyor

6 Eylül 2023

İngiliz hükümeti, Rus paralı asker şirketi Wagner'i "terör örgütü" ilan etmek için harekete geçti. Yasa tasarısı kabul edildiği takdirde grubun mal varlıklarına el konulabilecek, gruba üyelik ve destek de suç sayılacak.

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Libya'da görev yapan üç Wagner Grubu askeri
Libya'da görev yapan Wagner Grubu askerleriFotoğraf: Journeyman

İngiliz hükümeti, "Putin Rusyası'nın bir askeri aracı" olarak nitelendirdiği paralı asker grubu Wagner'i terör örgütü ilan etmeye hazırlanıyor.

Hazırlanan yasa tasarısı, Wagner'e üyeliği ya da destek vermeyi, bu grup için bir etkinlik düzenlemeyi ve kamusal alanda ambleminin kullanılmasını suç olarak düzenliyor. Tasarı parlamentoda kabul edildiği takdirde El Kaide ve IŞİD gibi yasaklı bir örgüt haline gelecek olan Wagner Grubu'nun varlıkları da "terör örgütü varlıkları" kapsamına girecek ve bu varlıklara el konulabilecek.

İçişleri Bakanı Suella Braverman
Suella BravermanFotoğraf: Jordan Pettitt/empics/picture alliance

Bakan Braverman: "Küresel güvenliğe tehdit oluşturuyorlar"

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, İngiliz basınına yaptığı açıklamada# Wagner"i yasaklamak için attıkları adımın nedenlerini sıraladı. "Putin Rusyası'nın ülke sınırları dışında kullandığı askeri bir araç"  olarak tanımladığı Rus paralı asker şirketini "vahşi" ve "yıkıcı" olarak nitelendiren Braverman, "Putin rejimi kendi yarattığı canavarla ne yapacağı konusunda karar verirken, Wagner'in devam eden istikrarsızlaştırıcı faaliyetleri sadece Kremlin'in siyasi hedeflerine hizmet etmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Wagner'in Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'daki operasyonlarına işaret ederek, "Küresel güvenliğe tehdit oluşturuyorlar" ifadelerini kullanan İngiliz Bakan, "Bu nedenle onları terör örgütü olarak yasaklıyoruz ve Rusya'ya karşı yürüttüğü mücadelesinde de Ukrayna'ya elimizden gelen yardımı yapıyoruz" diye konuştu.

Yevgeni Prigojin (ortada) ve iki Wagner askeri - (25.05.2023 / Bahmut-Ukrayna)
Geçen ay içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucunda hayatını kaybettiği açıklanan, Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin (ortada) ve iki Wagner askeri - (25.05.2023 / Bahmut-Ukrayna)Fotoğraf: Concord Press Office/ITAR-TASS/IMAGO

İngiltere Temmuz ayında Afrika'da Wagner ile bağı bulunan 13 kişi ve şirket hakkında yaptırım kararı almıştı. Cinayet ve işkence suçlamalarının yöneltildiği bu kişi ve şirketlerin İngiltere'deki varlıkları donduruldu, İngiliz vatandaşları, şirketleri ve bankalarıyla iş yapmaları da yasaklandı. Yaptırımların Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da Wagner ile ilintili faaliyetleri kapsadığı belirtildi.

Geçen ay içinde bulunduğu uçağın düşmesi sonucunda hayatını kaybeden Wagner kurucusu Yevgeni Prigojin de, diğer üst düzey komutanlarla birlikte, 2020'de İngiltere tarafından yaptırım kapsamına alınmıştı.

 

Reuters,dpa,AFP/ DA,ET

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