  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 14 Nisan'da Ruanda'da tartışmalı anlaşmaya imza atmıştı
İngiltere İçişleri Bakanı Patel, 14 Nisan'da Ruanda'da tartışmalı anlaşmaya imza atmıştıFotoğraf: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images
GöçBirleşik Krallık

İngiltere tartışmalı Ruanda planında düğmeye bastı

59 dakika önce

İngiltere, kaçak yollardan ülkeye ulaşan sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planını hayata geçiriyor. İçişleri Bakanlığı, ilk grubun 14 Haziran'da sınır dışı edileceğini açıkladı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ngiltere-tart%C4%B1%C5%9Fmal%C4%B1-ruanda-plan%C4%B1nda-d%C3%BC%C4%9Fmeye-bast%C4%B1/a-61991397

İngiltere, topraklarına ulaşan sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planlarında harekete geçti. İçişleri Bakanı Priti Patel, ilk grubun 14 Haziran'da Ruanda'ya gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

İngiltere, doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın hükümetiyle tartışmalı bir anlaşmaya imza atmış, Ruanda 151 milyon dolar karşılığında İngiltere'den gönderilecek sığınmacıları kabul etmeye razı olmuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilecek ilk gruptaki kişilere ilgili resmi yazıların gönderilmeye başlandığını bildirdi, ancak kaç kişinin gönderilmesinin planlandığı konusunda rakam vermedi. Gönderilecekler arasında Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan sığınmacıların da bulunduğu bildirildi. Ancak İngiltere hükümetinin bu planının mahkemeden dönme olasılığı da kuvvetle muhtemel.

İçişleri Bakanı Patel, "Süreci durdurmak ve gönderilme işlemlerini geciktirmek için girişimlerde bulunulacağını bilmekle beraber, bu girişimler beni caydıramayacak. İngiliz kamuoyunun beklentilerini yerine getirme yükümlülüğümün bilincindeyim" diye konuştu.

Beş yıllık "cömert" paket

İngiltere geçen ay kamuoyuna duyurduğu anlaşmayla, ülkeye kaçak yollardan ya da küçük teknelerle ulaşan sığınmacıları Ruanda'ya göndereceğini, bu kişilerin iltica başvurularının Ruanda'da değerlendirileceğini ve başvurunun kabulü durumunda Ruanda'da kalabileceklerini açıklamıştı. İngiltere hükümeti, Ruanda'ya gönderilecek sığınmacılara beş yıllık öğrenim, barınma ve sağlık hizmetlerini kapsayan "cömert bir paket" sunacaklarını bildirmişti.

İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkilerine yol açmış, BM bu adımın 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair BM Sözleşmesine aykırı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere hükümeti bu adımla yasal güzergahlardan İngiltere'ye varan sığınmacılarla Manş Denizi gibi kaçak yollardan ya da insan kaçakçıları aracılığıyla gelenleri ayırmayı hedefliyor.

Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye ulaşanların sayısı 2020'de 8 bin 500 olarak kaydedilirken bu sayı geçen yıl 28 bini bulmuştu.

 

AP / BK,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı, en az 27 ölü

Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı, en az 27 ölü

Manş Denizi'nden İngiltere'ye giden göçmen botunun Fransa'nın Calais kenti yakınlarında batması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti. Olayın şimdiye kadar Manş Denizi’nde meydana gelen en kötü kaza olduğu açıklandı.
Politika
24 Kasım 2021
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Diyanet yurdunda cinsel istismara 119 yıl hapis cezası

Hukuk ve Adalet
3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO ana karargahı

"Siyasi dayanışmayı zedelemek, Türkiye’nin çıkarına değil"

"Siyasi dayanışmayı zedelemek, Türkiye’nin çıkarına değil"

Politika
4 saat önce
Arşiv - Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinin katıldığı bir protesto gösterisi - (25.11.2020)

Kadın derneğine kapatma davası: "Hukuki gerekçe yok"

Kadın derneğine kapatma davası: "Hukuki gerekçe yok"

Hukuk ve Adalet
7 saat önce

Kariyer yolundaki büyük engel: Sosyal köken

Kariyer yolundaki büyük engel: Sosyal köken

Toplum
8 saat önce
Ana sayfaya dön