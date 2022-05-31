İngiltere tartışmalı Ruanda planında düğmeye bastı

İngiltere, topraklarına ulaşan sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planlarında harekete geçti. İçişleri Bakanı Priti Patel, ilk grubun 14 Haziran'da Ruanda'ya gönderilmesinin planlandığını bildirdi.

İngiltere, doğu Afrika ülkesi Ruanda'nın hükümetiyle tartışmalı bir anlaşmaya imza atmış, Ruanda 151 milyon dolar karşılığında İngiltere'den gönderilecek sığınmacıları kabul etmeye razı olmuştu.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, sınır dışı edilecek ilk gruptaki kişilere ilgili resmi yazıların gönderilmeye başlandığını bildirdi, ancak kaç kişinin gönderilmesinin planlandığı konusunda rakam vermedi. Gönderilecekler arasında Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye küçük teknelerle ulaşan sığınmacıların da bulunduğu bildirildi. Ancak İngiltere hükümetinin bu planının mahkemeden dönme olasılığı da kuvvetle muhtemel.

İçişleri Bakanı Patel, "Süreci durdurmak ve gönderilme işlemlerini geciktirmek için girişimlerde bulunulacağını bilmekle beraber, bu girişimler beni caydıramayacak. İngiliz kamuoyunun beklentilerini yerine getirme yükümlülüğümün bilincindeyim" diye konuştu.

Beş yıllık "cömert" paket

İngiltere geçen ay kamuoyuna duyurduğu anlaşmayla, ülkeye kaçak yollardan ya da küçük teknelerle ulaşan sığınmacıları Ruanda'ya göndereceğini, bu kişilerin iltica başvurularının Ruanda'da değerlendirileceğini ve başvurunun kabulü durumunda Ruanda'da kalabileceklerini açıklamıştı. İngiltere hükümeti, Ruanda'ya gönderilecek sığınmacılara beş yıllık öğrenim, barınma ve sağlık hizmetlerini kapsayan "cömert bir paket" sunacaklarını bildirmişti.

İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum örgütlerinin sert tepkilerine yol açmış, BM bu adımın 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair BM Sözleşmesine aykırı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere hükümeti bu adımla yasal güzergahlardan İngiltere'ye varan sığınmacılarla Manş Denizi gibi kaçak yollardan ya da insan kaçakçıları aracılığıyla gelenleri ayırmayı hedefliyor.

Manş Denizi yoluyla İngiltere'ye ulaşanların sayısı 2020'de 8 bin 500 olarak kaydedilirken bu sayı geçen yıl 28 bini bulmuştu.

AP / BK,ET