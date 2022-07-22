İngiltere: Rusya S-400'leri kara saldırısı için kullanıyor

İngiltere, kara saldırısı füzeleri azalan Rusya'nın bu saldırılar için S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini kullanmaya yöneldiğini duyurdu.

İngiltere, Rusya'nın S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerini karadaki hedefleri vurma amacıyla kullanma sıklığını artırdığını öne sürdü.

İngiliz askeri istihbaratının edindiği bilgileri kamuoyuyla paylaşan İngiltere Savunma Bakanlığı, karadan karaya füzeleri azalan Rusya'nın, S-300 ve S-400 hava savunma sistemlerine yöneldiğini belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, uzun menzildeki uçak ve füzeleri vurmak için tasarlanan S-300 ve S-400'lerin Rusya tarafından işgalin başından beri Ukrayna yakınlarına konuşlandırıldığı yönündeki istihbaratlarının neredeyse kesin olduğunu bildirdi.

Sivil can kaybını artırma riski

Görece küçük savaş başlıkları bulunan S-400'lerin uçakları vurmak için tasarlandığını hatırlatan Bakanlık, bu silahların açık alandaki askerler ve küçük binalar için ciddi tehdit oluşturabileceğini ancak daha büyük ve dayanıklı yapılara etkisinin sınırlı olacağını belirtti.

İngiltere Savunma Bakanlığı, S-300 ve S-400'lerin böyle bir öncelikle tasarlanmadığı için hedeflerini tutturamayıp sivil can kayıplarına neden olma ihtimallerinin yüksek olduğuna dikkat çekti. Bakanlık ayrıca, söz konusu hava sistemlerini kullanan askeri personelin de bu tür görevler konusunda tereli eğitime sahip olmadığını aktardı.

DW,rtr / CÖ,ET