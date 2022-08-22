"Rusya ayrılıkçıları savaşmaya ikna edemiyor"

İngiltere Savunma Bakanlığı, Moskova'nın Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıları daha fazla savaşmak için motive edemediğini öne sürdü. İddiaya göre finansal yardım sözleri de savaşçıları ikna etmeye yetmiyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın, Moskova yanlısı ayrılıkçıları devam eden Ukrayna Savaşı'nda motive etmekte giderek zorlandığını öne sürdü. Bakanlığın, İngiliz istihbarat birimlerinin elindeki verilere dayandırdığı açıklamada, bazı Rus komutanların ayrılıkçıları savaşa motive edebilmek için finansal yardım taahhüdünde bulunduğu ve güvenilir kabul edilmeyen bazı birliklere saldırı emri verilmediği öne sürüldü.

Bakanlık, söz konusu iddialarına Ağustos ayı ortasında çekilen bir videoyu örnek gösterdi. Videoda, "Luhansk Halk Cumhuriyeti"ne ait bir birliğin mensuplarının hücum harekatına katılmayı reddettikleri görülüyor. Bölgenin tamamını ele geçirerek görevlerini tamamladıklarını savunan savaşçılar, tehdit ve sindirme girişimlerine rağmen komşu "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nde savaşa devam etmeye razı olmuyor.

Londra'nın iddialarına göre, Moskova'nın Ukrayna savaşını hala "özel operasyon" olarak tanımlaması da ordudaki personel sıkıntısında etkili olan faktörlerden biri. Genel seferberlik ilan edilmeden devletin vatandaşlarını orduya katılmaya çağırmak için yasal bir zemini bulunmuyor; bu da orduyu yardımcı birliklere bağımlı kılıyor.

İngiltere Ruslara da ulaşmak istiyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, geçen Şubat ayında Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana günlük olarak savaşın gidişatına dair istihbarat bilgilerine dayalı verileri yayımlıyor. Bu emsali görülmemiş bilgi paylaşımıyla, İngiliz hükümetinin Rus tezlerine karşı durmanın yanı sıra, Moskova'nın aksine şeffaflık sergilemeyi, müttefikleri bir arada tutmayı ve Rusya içinde de yalnızca Kremlin'in anlatısına maruz kalanlara mümkün olduğunca ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

dpa / SÖ,ET