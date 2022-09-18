İngiltere Kraliçe'ye veda etmeye hazırlanıyor

İngiltere, Pazartesi gerçekleştirilecek cenaze töreniyle Kraliçe II. Elizabeth'e veda etmeye hazırlanıyor. Peki törene hangi isimler katılıyor ve kimler davet edilmedi?

Kraliçe II. Elizabeth'ın Pazartesi günü yapılacak olan cenaze törenine çok sayıda önemli ismin katılması bekleniyor. Törenin gerçekleşeceği, başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ne 2 bin kişi alınabiliyor. Peki törene kimler iştirak edecek?

Kraliyet ailesi üyeleri

Avrupa'dan ve pek çok uzak ülkeden Kraliyet ailesi üyeleri törene katılacaklarını bildirdi. Örneğin Japonya İmparatoru Naruhito törene eşiyle katılıyor. Bu, imparatorun 2019 yılında tahta çıkışından bu yana gerçekleştireceği ilk yurt dışı seyahati olacak. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe ve Hollanda Kraliyet ailesi de törende yer alacaklar.

Hangi ülke temsilcileri geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden da cenaze törenine katılacak. Hatta Biden'a, İngiliz Hükümeti'nin organize ettiği ulaşım yerine kendi zırhlı başkanlık limuzinini kullanılması konusunda izin verildi.

Türkiye törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ise Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından temsil edilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, İsrail Cumhurbaşkanı Isaak Herzog ile Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro da törene katılacağı bilinen isimler.

Çin Hükümeti'nden Cumartesi günü yapılan açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yerine törene temsilcisi Wang Kishan'ın katılacağı belirtildi.

İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi 56 ülkenin temsilcileri de törende yerini alacak. Bunların arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern da bulunuyor. Mevcut sistemde İngiliz Monarşisi bu ülkelerin devlet başkanı konumunda bulunuyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaş nedeniyle törene katılmıyor. Liderin uluslararası seyahatleri, Rus ajanlar tarafından oluşturulabilecek tehlikelere karşı güvenli görülmüyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in Westminster Sarayı'ndaki tabutu önünden geçerek saygılarını sunmak ve veda etmek isteyen on binlerce kişi kilometrelerce kuyruk oluşturdu - (16.09.2022 - Londra) Fotoğraf: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Davet edilmeyenler

Rusya ve Belarus, Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniye Kraliçe'nin cenaze törenine temsilcilerinin davet edilmediği ülkelerden. Moskova törene davet edilmemesine sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı söz konusu dışlanmaya, "Kraliçe'nin anısına hakaret ve oldukça ahlaksız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Organizasyon

İngiliz ordusu mensubu 10 binden fazla asker, Kraliçe'nin cenaze töreninde görev alacak. 6 bin asker, donanma üyeleri ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı birlikler Londra ve Windsor'daki törende yerini alacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından on binlerce kişi tabutu ziyaret etmek için sıraya girdi. Londra Acil Servisi'nin verdiği bilgiye göre, sırada bekleyen bini aşkın kişi tıbbi yardım aldı, 136 kişi hastaneye götürüldü. Londra Thames nehri boyunca oluşan insan seli nedeniyle, bekleme süresi yaklaşık 24 saat olarak öngörülüyor.

Kraliçe'nin cenazesi ayrıca Pazartesi günü Birleşik Krallık'ta farklı bölgelere kurulan ekranlar aracılığıyla canlı olarak aktarılacak. İngiliz Haber Ajansı PA'nın (Press Association) haberine göre, 125 sinemada ve bazı katedrallerde de tören canlı olarak gösterilecek.

AFP,dpa / AI,ET