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III. Charles, tarihi tacı hükümdarlığı boyunca yalnızca bir kez takmış olacak. Fotoğraf: PHIL NOBLE/AFP
PolitikaBirleşik Krallık

İngiltere Kralı taç giydi

2 saat önce

İngiltere’de Kral III. Charles ve eşi Camilla için 70 yıl sonra ilk kez taç giyme töreni düzenlendi. Krala dünya liderlerinden tebrik mesajları gelirken, polis monarşi karşıtı grubun eylemini engelledi.

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İngiltere’de Kral III. Charles, başkent Londra’da düzenlenen törenle tacını giydi. 1953 yılından bu yana İngiltere’de düzenlenen ilk taç giyme töreninde monarşinin sembolü olan tarihi Aziz Edward tacını takan 74 yaşındaki Charles, tacı hükümdarlığı boyunca yalnızca bir kere takabilecek. Charles için düzenlenen törenin ardından eşi Camilla da düzenlenen daha sade bir törenle kraliçe tacını taktı.

Von der Leyen ve Biden’dan tebrik mesajı

Taç giyme töreninin ardından Kral ve Kraliçeye dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi. ABD Başkanı Joe Biden attığı tweette, ikiliyi tebrik ederek, "iki ülkenin ilişkisini her iki halk için de bir güç kaynağı" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de taç giyme törenini "İngiliz monarşisinin baki gücünün sembolü" olarak nitelendirdi. Von der Leyen, "İstikrar ve devamlılığın sembolü. Kral III. Charles’ı ve Kraliçe Camilla’yı tebrik ediyorum" diye yazdı.

Monarşi karşıtı grubun üyeleri gözaltına alındı

Kral'ın taç giyme törenini protesto etmek isteyen monarşi karşıtı bir grubun önde gelen isimleri gözaltına alındı. İngiltere’de monarşinin kaldırılıp, demokratik bir biçimde seçilmiş bir liderin ülkenin başına getirilmesi gerektiğini savunan Republic adlı grubun altı üyesi gözaltına alınırken grup, polisin yüzlerce pankarta da el koyduğunu beliritti.

London | Anti-Monarchie-Demonstranten bei der Krönungsprozession
Eylemleri engellenen grup, monarşinin kaldırılmasını talep ediyor. Fotoğraf: Piroschka van de Wouw/AP/picture alliance

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch), gözaltıları son derece alarm verici diye nitelendirirken, örgütün İngiltere direktörü Yasmine Ahmet, "Bu Moskova’da görmeyi bekleyebileceğiniz bir şey, Londra’da değil" diye konuştu. Ahmet, "Barışçıl gösteriler bireylerin iktidardakilerden hesap sormasına olanak verir, ki İngiliz hükümetinin anlaşılan buna karşı hoşnutsuzluğu artıyor" ifadelerini kullandı.

Kısa süre önce İngiliz polisine eylemlere müdahaleye yönelik yeni yetkiler tanınması tartışmalara neden olmuştu.

AFP / SÖ,HT

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