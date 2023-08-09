  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
GöçBirleşik Krallık

Londra ile Ankara arasında düzensiz göç anlaşması

23 dakika önce

İngiltere, yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla Türkiye ile yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu. İngiltere İçişleri Bakanı Braverman, kolluk kuvvetlerinin ortaklaşa çalışmalar yürüteceğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4UwTR
Uk Migranten überqueren Ärmelkanal
Fotoğraf: Gareth Fuller/PA/dpa/picture alliance

Düzensiz göçle mücadelenin gündemin üst sıralarında yer aldığı İngiltere, Türkiye üzerinden ülkeye yasa dışı göçün yavaşlatılması amacıyla iki ülke arasında yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

Anlaşmanın, insan kaçakçılığı şebekelerinin çökertilmesi ve tekne ticaretinin engellenmesi amacıyla kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini kapsadığı açıklandı. Anlaşma kapsamında söz konusu işbirliğinin güçlendirilmesi için Türkiye'de Emniyet Müdürülüğü bünyesinde yeni bir operasyonel birimin oluşturulması da öngörülüyor.

İngiltere hükümetinin açıklamasında, anlaşma sayesinde gümrük verilerinin, istihbaratın ve bilgilerin daha hızlı paylaşılacağı ifade edildi.

İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden sığınmacı girişini engellemeye çalışıyor
İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden sığınmacı girişini engellemeye çalışıyorFotoğraf: Gareth Fuller/PA/picture alliance

Yoğun şekilde istihbarat paylaşılacak

Anlaşma ile ilgili açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, "Yakın dostumuz ve müttefikimiz Türkiye ile ortaklığımız, kolluk kuvvetlerimizin bu uluslarararası sorun konusunda birlikte daha iyi çalışmasını ve küçük bot tedarik zinciri sorununu çözmesini sağlayacak" diye konuştu. İçişleri Bakanı "İnsan kaçakçılığı çetelerinin çökertilmesi ve teknelerin durdurulması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

Göç Bakanı Robert Jenrick de açıklamasında anlaşmaya dair ayrıntıları paylaştı. Jenrick, "İnsan kaçakçılığı çetelerini dağıtmak ve küçük tekne geçişlerini sağlayan malzemelerin imalatı ile tedarikini engellemek için istihbarat, insan kaynağı ve teknolojiyi yoğun şekilde paylaşacağız" dedi.

Anlaşma İngiltere Göç Bakanı Jenrick'in geçen ay Türkiye'ye düzenlediği ziyaretin ardından geldi. Jenrick, ziyareti sırasında Türkiye-Bulgaristan Sınır Kontrol Noktası'na da gitmişti.

Gelecek yılki seçimler öncesinde düzensiz göçle mücadeleyi gündemin üst sıralarına alan muhafazakar Rishi Sunak başbakanlığındaki İngiltere hükümeti, Manş Denizi üzerinden bot beya teknelerle ülkeye düzensiz göçmen girişini engellemek için bir dizi yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu. Başbakan Sunak, Mani Denizi üzerinden gelen "teknelerin durdurulmasının" öncelikleri arasında olduğunu duyurmuş ve ülkeye gelmek isteyen göçmenlere "yasal yollara başvurmaları" çağrısı yapmıştı.

İngiltere'de önlemler kapsamında son olarak, ülkede ikamet izni bulunmayan sığınmacıların bir kısmı Portland'daki dev bir gemiye gönderilmeye başlanmıştı.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Reuters,DW/BÖ,EC

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı, en az 27 ölü

Manş Denizi'nde göçmen teknesi battı, en az 27 ölü

Manş Denizi'nden İngiltere'ye giden göçmen botunun Fransa'nın Calais kenti yakınlarında batması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti. Olayın şimdiye kadar Manş Denizi’nde meydana gelen en kötü kaza olduğu açıklandı.
Politika24 Kasım 2021
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Uk Migranten überqueren Ärmelkanal

Londra ile Ankara arasında düzensiz göç anlaşması

Göç23 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Avrupalı uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

Avrupalı uzmanlar Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi

Politika18 saat önce

"Yeni nesil" ilaçlara düşük kur engeli

"Yeni nesil" ilaçlara düşük kur engeli

Sağlık20 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın Komutanı Abdurrahman Tiani, yönetime el koymuştu

Nijer'deki gelişmeler Türkiye için neden önemli?

Nijer'deki gelişmeler Türkiye için neden önemli?

Politika8 Ağustos 2023

Nijer'deki darbenin bedelini halk ödüyor

Nijer'deki darbenin bedelini halk ödüyor

Politika7 Ağustos 2023
Köln'de DİTİB'e bağlı merkez camisi

Almanya'da cami anlaşmazlıklarına danışman çözümü

Almanya'da cami anlaşmazlıklarına danışman çözümü

Politika7 Ağustos 2023
Çin'deki bir otomobil fabrikasında çalışan bir işçi

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor

Çin Alman otomobillerini tahtından ediyor

Ekonomi6 Ağustos 2023
Ana sayfaya dön