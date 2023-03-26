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Fotoğraf: Iranian Defence Ministry/AFP
Politika

İran'dan Rusya’ya İHA tedariği devam ediyor

3 saat önce

İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya’nın Ukrayna’ya Mart ayında İran İHA'ları ile 71 saldırı düzenlediğini açıkladı.

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İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında iki haftalık aranın ardından yeniden İran İHA'ları kullandığını ileri sürdü.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Mart ayı başından bu yana Ukrayna'ya Kamikaze İHA'ları olarak da bilinen İran menşeili muharip insansız hava aracı (İHA) kullanarak 71 adet saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan askeri istihbarat güncellemesinde yer alan bilgilere göre İngiliz yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya iki hafta aradan sonra tekrar İHA saldırısına başlamasının, Şehid tipi insansız hava aracından düzenli olarak ufak miktarlarda tedarik etmeye başladığını gösterdiğini belirtti. 

İngiliz yetkililer İHA'lar için iki fırlatma üssünün olduğuna inanıyor. İHA'ların, Ukrayna’nın kuzey doğusundaki  Bryansk ve Ukrayna’nın doğusundaki Krasnodar bölgelerinden fırlatıldığı tahmin ediliyor.

Bakanlık "Bu durum Rusya'ya Ukrayna'nın geniş bir bölgesini hedef alma ve Ukrayna'nın kuzeyindeki hedeflere uçuş süresini azaltma esnekliği veriyor" ifadelerini kullandı. Ukrayna hava savunmasının da bu nedenle zorlandığı belirtildi.

Rusya Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırıyor

Öte yandan Rusya lideri Vladimir Putin Cumartesi günü yaptığı açıklamada Belarus'a taktik nükleer silahların konuşlandırılacağını duyurdu. ABD bu açıklamaya temkinli yaklaşırken, Ukrayna tepki gösterdi.

dpa/ SSB, EC

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