İngiltere Hizb ut-Tahrir'i yasaklıyor

İngiltere hükümeti Hizb ut-Tahrir örgütünü terör örgütü olarak sınıflandırmak ve yasaklamak için düğmeye bastı.

İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, radikal İslamcı Hizb ut-Tahrir örgütünün "terörist" yapılanma olarak sınıflandırılarak yasaklanması için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Cleverly Pazartesi günü yaptığı açıklamada, parlamentonun bu hafta ilgili kararname taslağını karara bağlayacağını ve yasağın en erken 19 Ocak'ta yürürlüğe girebileceğini söyledi.

Hizb ut-Tahrir'i, "terörizmi teşvik eden ve cesaretlendiren antisemitik (Yahudi düşmanı) bir örgüt" olarak tanımlayan Cleverly, örgütün radikal İslamcı Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği terör saldırılarını kutladığı ve Hamas savaşçılarını "kahraman" olarak tanımladığını da sözlerine ekledi.

Parlamentoda oylanacak taslak, Hizb ut-Tahrir'i destekleyenlerin 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve mal varlıklarına el konulmasını öngörüyor.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Hizb ut-Tahrir geçmişte İsrail'e ve genel olarak Yahudilere yönelik saldırıları övmüştür" denildi. Açıklamanın devamında, "Birleşik Krallık antisemitizme kesinlikle karşıdır ve terörizmin herhangi bir şekilde desteklenmesine müsamaha göstermeyecektir" ifadelerine yer verildi.

1953'te kurulan Hizb ut-Tahrir, tüm Müslümanları şeriat kanunlarının geçerli olduğu bir teokraside birleştirmeyi amaçlıyor.

İngiliz İçişleri Bakanlığı'na göre örgüt, İngiltere'nin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere en az 32 ülkede faaliyet gösteriyor.

Hizb ut-Tahrir Yahudi karşıtı kışkırtma ve şiddet tehditleri nedeniyle 2003 yılından bu yana Almanya da dahil olmak üzere birçok ülkede yasaklı örgütler listesinde yer alıyor.

AFP/TY,EC

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