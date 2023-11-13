İngiltere hükümetinde kritik görev değişiklikleri

İngiltere Başbakanı Sunak, kabine revizyonuna gitti. Cleverly İçişleri Bakanı, eski başbakan Cameron da Dışişleri Bakanı olarak atandı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bugün kabinesinde kritik görev değişikliklerine gitti.

Rishi Sunak, Filistin yanlısı gösterilerle ilgili olarak Londra polisini hedef alan suçlamaları nedeniyle tepkiye yol açan İçişleri Bakanı Suella Braverman'ı görevden aldı. Yerine Dışişleri Bakanı James Cleverly'i atadı.

Sunak, Cleverly'nin içişleri bakanı olmasıyla boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna ise sürpriz bir ismi, 2010-2016 yılları arasında görev yapan eski başbakan David Cameron'u atadı.

Cameron, Başbakan Sunak'ın dışişleri bakanlığı görevini üstlenmesi için yaptığı teklifi memnuniyetle kabul ettiğini açıkladı.

İngiltere hükümetinde dışişleri bakanı olarak görev yapan James Cleverly içişleri bakanlığına atandı. Fotoğraf: Toby Melville/REUTERS

Ukrayna'daki savaş ve Ortadoğu'daki krize dikkat çeken ve uluslararası alanda ürkütücü gelişmeler yaşanmakta olduğunu ifade eden Cameron, günümüzde İngiltere'nin müttefiklerinin yanında durup, ortaklıklarını genişletmesinin ve sesini duyurmasının hiç olmadığı kadar büyük önem taşıdığını vurguladı.

Muhafazakar Parti lideri ve başbakan olarak görev yaptığını hatırlatan Cameron, bu süre zarfında edindiği birikimlerle Başbakan Sunak'a, hayati sınamalara karşı koymakta destek olmayı umut ettiğini kaydetti.

İngiltere’nin eski başbakanı David Cameron, Başbakan Sunak tarafından dışişleri bakanlığı görevine atandı. Fotoğraf: Suzanne Plunkett/REUTERS

Muhafazakar Parti de sosyal medya hesabı üzerinden kabine revizyonunu duyururken, görev değişikliklerinin daha parlak bir gelecek ve hükümeti güçlendirme hedefi ile yapıldığını vurguladı.

Braverman polisi hedef almıştı

İktidardaki Muhafazakâr Parti'nin sağ otoriter kanadında popüler olan Braverman'ın içişleri bakanlığı görevinden alınması için Sunak üzerindeki baskılar son günlerde artmıştı.

Braverman'ın geçen hafta yayımlanan makalesinde Londra polisini "çifte standart” uygulamakla suçlaması tepkiye yol açmıştı. Braverman, polisin sağcı göstericilere ve holiganlara sert bir tutum takınırken, Filistin yanlısı göstericilere çok hoşgörülü davrandığını, hatta "Filistin yanlısı çeteler” olarak nitelendirdiği grupların suçlarını görmezden geldiğini iddia etmiş, güvenlik güçlerini taraf tutmakla suçlamıştı.

İngiliz polisini hedef alan sözleri nedeniyle tepkiye yol açan Suella Braverman içişleri bakanlığı görevinden alındı. Fotoğraf: Jordan Pettitt/empics/picture alliance

Muhalefetteki İşçi Partisi ve iktidardaki Muhafazakar Parti sıralarından Braverman'a sert tepkiler yükselmiş, sağcı siyasetçi Filistinli göstericiler ile aşırı sağcılar arasındaki mevcut gerilimi daha da tırmandırmakla suçlanmıştı.

Cumartesi günü Londra'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Filistin yanlısı gösteriye müdahale etmek isteyen aşırı sağcı göstericiler polisle çatışırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

AFP, AP /DA, BK

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