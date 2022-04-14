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Yaklaşık 40 göçmen İngiltere'ye ulaşabilmek için Fransa'dan Manş Denizi'ne açılıyor - (16.10.2021 / Wimereux)
Arşiv - Yaklaşık 40 göçmen İngiltere'ye ulaşabilmek için Fransa'dan Manş Denizi'ne açılıyor - (16.10.2021 / Wimereux)Fotoğraf: Marc Sanye/AFP/Getty Images
GöçBirleşik Krallık

İngiltere düzensiz göçe karşı donanmayı seferber ediyor

2 saat önce

İngiltere‘de, Manş Denizi üzerinden gelen ve son yıllarda yoğunlaşan düzensiz göçle mücadelenin komutası Kraliyet Donanması’na veriliyor. İltica başvurusunda bulunanlar ise Ruanda’ya gönderilecek.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87ngiltere-d%C3%BCzensiz-g%C3%B6%C3%A7e-kar%C5%9F%C4%B1-donanmay%C4%B1-seferber-ediyor/a-61478048

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, düzensiz göç ile mücadele amacıyla bundan böyle Manş Denizi'nin Kraliyet Donanması tarafından kontrol altında tutulacağını açıkladı. "Bugünden itibaren Manş Denizi'ndeki sınır koruma görevinin komutası Kraliyet Donanması'na geçecek" diyen Johnson, hedeflerinin, "Hiçbir botun farkedilmeden Birleşik Krallık'a ulaşamaması" olduğunu dile getirdi.

Bu bağlamda, devriye görevi ve insan kaçakçılarının yakalanması için tekne, uçak ve gözetleme teçhizatlarına ek kaynak ayıracaklarını belirten Başbakan Johnson, "İnsan kaçakçılarına böylece net bir mesaj vermiş olacağız. Manş Denizi'nde başka insanların hayatını tehlikeye atanlar, kendi hayatlarını cezaevlerinde geçirme riskine atmış olacak" ifadesini kullandı.

İltica isteyenler Ruanda'ya gönderilecek

İngiltere Başbakanı Johnson, açıklamasının devamında bundan böyle İngiltere'de iltica başvurusunda bulunanlarla göçmenlerin Afrika ülkelerinde Ruanda'ya gönderileceğini duyurdu. Londra ile Kigali arasında yapılan anlaşmaya göre, İngiltere'ye gelen mülteci adayları Ruanda tarafından kabul edilecek ve burada onlara yasal oturum izni verilecek.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson
Boris JohnsonFotoğraf: Matt Dunham/AP Photo/picture alliance

İngiliz haber ajansı Press Association'un (PA) verilerine göre, Fransa'dan gelip Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışanların sayısı 2021 yılında, 28 binden fazla kişiyle, yakın tarihte bugüne dek kaydedilen en yüksek seviyeye çıkmıştı. Fransız makamları daha önce, söz konusu bir yıl içinde en az 30 kişinin Manş Denizi güzergahında hayatını kaybettiğini, dört kişinin de kaybolduğunu bildirmişti.

Fransa ile İngiltere'yi denizin altından birbirine bağlayan Manş Tüneli'nde güvenlik önlemlerinin son yıllarda artırılmasıyla birlikte çok sayıda sığınmacı ve düzensiz göçmen, deniz yolu ile İngiltere'ye ulaşmayı deniyor. Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesinde iltica hakkı tanınmayan bu göçmenlerin çoğu, İngiltere'de aileleri olduğu için ya da orada daha kolay iş bulabileceklerini düşündükleri için Ada'ya geçmek istediğini ifade ediyor.

 

AFP / ET,EC

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